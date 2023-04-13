В Швейцарии банки ужесточат контроль за счетами россиян

Россиян начали предупреждать о закрытии их счетов в Швейцарии, если они платят налоги в бюджет РФ. Эксперты полагают, что банки действуют так под давлением швейцарских властей.

Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если они платят налоги в российский бюджет, сообщило в четверг, 13 апреля, агентство РБК со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии, работающих с российскими клиентами, и источник в банковском секторе страны.

По словам управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, около месяца назад к ним обратились около десяти клиентов UBS и Credit Suisse. Им "пока неофициально" звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут быть владельцами компаний, которые находятся в России и оплачивают там налоги, то "банку придется закрыть их счета".

"Но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", - отметил Кудинов. По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги "государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине".

Блокировка счетов

Другой швейцарский адвокат рассказал, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Источник РБК в банковском секторе Швейцарии сообщил, что письма с таким предупреждением мог отправить своим клиентам банк UBS.

Кудинов предположил, что банки вынуждены прибегать к таким действиям из-за давления на них швейцарских властей, местных партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике, которые вновь заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

В Credit Suisse отказались комментировать РБК эту информацию, другие банки на запрос издания не ответили.

Замороженные российские активы

Государственный секретариат по экономике ранее сообщал, что в Швейцарии заморожено российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов). Издание SonntagsZeitung писало, что Credit Suisse заблокировал российские активы на общую сумму 17,6 млрд франков. По оценке эксперта по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег Джорджа Волошина, всего в Швейцарии могут находиться российские активы на 150-200 млрд франков.

В феврале Минюст Швейцарии не нашел юридических оснований для конфискации частных активов, замороженных в банках страны на счетах российских граждан, и передачи их на восстановление Украины.

Смотрите также: