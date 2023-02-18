Минфин США проверяет Raiffeisen из-за его работы в России

Австрийский банк сообщил агентству Reuters, что ведомство, отвечающее за санкционное правоприменение в США, попросило предоставить информацию о бизнесе Raiffeisen в России.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. Об этом пишет агентство Reuters в пятницу, 17 февраля.

В комментарии агентству банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Американское ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, запросило у RBI подробную информацию о его деятельности в РФ, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе сведения о транзакциях и активности некоторых клиентов, рассказал Reuters источник. По его словам, OFAC попросило представить ответ к февралю, но юристы банка договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, в мае и в июне.

Представитель Минфина США отказался от комментариев агентству.

Raiffeisen "полностью сотрудничает" с OFAC

В заявлении RBI говорится, что финучреждение "полностью сотрудничает" с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной сделкой или бизнесом. При этом отмечается, что у банка есть процессы, которые обеспечивают соблюдение санкций. Представитель банка выразил уверенность в том, что "информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос" ведомства.

В прошлом RBI не подвергался санкциям, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, осуществляющих надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам, сказали Reuters два человека, знакомых с этим вопросом.

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро - более половины прибыли RBI принесла российская "дочка" "Райффайзенбанк", которая заработала 2 млрд евро. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, пишет Reuters.

Смотрите также: