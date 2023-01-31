Банки РФ испытывают трудности в КНР и Турции из-за санкций

В государствах, которые в Кремле считают "дружественными", банки соблюдают западные санкции в отношении России. Поэтому российские банки сталкиваются с большими трудностями в Китае, Турции, странах Центральной Азии.

Российские банки, подпавшие под санкции Запада за вторжение РФ в Украину, не могут работать в "дружественных" странах, поскольку те полностью соблюдают штрафные меры. Об этом рассказал на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы", организованной газетой "Коммерсант", зампредседателя Росбанка Александр Рахманин, сообщает издание РБК во вторник, 31 января.

В частности, с банками из России отказываются работать финансовые организации из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и постсоветских республик Центральной Азии, уточнил Рахманин.

Что касается Китая, то его крупнейшие государственные банки Bank of China, ICBC, China Construction Bank не принимают платежи от банков РФ, подпавших под блокирующие санкции. Российские банки также не могут обойти штрафные меры, используя транзакции в китайских юанях, поскольку вся платежная система в КНР использует международную межбанковскую систему SWIFT, пояснил российский банкир. Поэтому у банка из России нет доступа к трансграничным платежам, если он по какой-либо причине отключен от нее.

По словам Александра Рахманина, турецкие банки тоже строго соблюдают западные санкции, отказывая попавшим под них российским банкам в открытии корреспондентских счетов. Поскольку "санкциями задета значительная часть банковского сектора России", в Турции могут работать лишь российские банки второго эшелона, которые не являются системно значимыми кредитными организациями. Из-за санкций банки РФ не могут и полноценно использовать лиру в трансграничных операциях.

Проблемы возникают у российских банков и в ОАЭ, где местный регулятор "не позволяет в полной мере заменить доллары США дирхамами при товарообороте с Россией", сказал Рахманин. Примерно такие же трудности, по его словам, испытывают банки РФ в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

В России более 20 банков попали под санкции США, Евросоюза и Великобритании. Из них девять, в том числе "Сбербанк", Россельхозбанк и ВТБ, были отключены от международной платежной системы SWIFT.



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