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Фото: Wang Jianfeng/Costfoto/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам банков РФ

Александра Иванова
9 мин. назад

Сумма наличных, доступных в банкомате по эмитированным российскими банками картам UnionPay, была ограничена до 50 000 юаней в день.

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Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных за пределами России по картам, эмитированным российскими банками. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил банк "Приморье".

Согласно пресс-службе банка, максимальная сумма наличных, доступных для снятия за один день, лимитируется 50 000 юаней (в пересчете: 507,3 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на 29 декабря) или эквивалентом в другой валюте. В течение года можно снять до 500 000 юаней (5,1 млн рублей). "При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка", - отмечается в сообщении.

На сайте платежной системы UnionPay указано, что карты, работающие с ней, эмитируют в России "Банк Русский Стандарт", "МТС-Банк", "Россельхозбанк", Банк ГПБ АО, банк "Солидарность", "Банк Санкт-Петербург", банк "ВБРР", "Примсоцбанк", "Приморье", банк "Зенит" и "Почта банк".

При этом, судя по данным российских СМИ, связавшихся с этими банками, о вводе ограничений знают не все из них.

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