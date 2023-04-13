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Рубли (фото из архива)Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

СМИ: ЕС сложно отследить подсанкционные российские активы

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Брюсселе изучают возможность вложить замороженные резервы ЦБ РФ в европейские гособлигации, пишет Die Welt. Еврокомиссар сообщила о подготовке 11-го пакета санкций.

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ЕС хочет использовать российские активы, арестованные европейскими властями в рамках санкционных мер на фоне войны РФ, для восстановления Украины. В то же время российские резервы за рубежом отследить очень сложно, а средства Банка России хранятся на множестве различных счетов, что создает целый ряд юридических сложностей. Такие пояснения привела в четверг, 13 апреля, газета Die Welt.

По ее данным, Еврокомиссия рассматривала возможность наложения штрафов на те страны ЕС, которые недостаточно быстро предоставляли информацию о местонахождении российских активов. В то же время более десятка правительств воспротивились этому, в связи с чем в Брюсселе отклонили соответствующий план.

Кроме того, как следует из одного из оказавшихся в распоряжении газеты документов, замороженные резервы могут быть неотчуждаемыми, поскольку после окончания войны в Украине их придется возвращать России. В этой связи возникла идея инвестировать средства, а полученную прибыль вложить в Украину, пишет далее издание.

Вложить замороженные резервы ЦБ РФ в европейские гособлигации

Так, Еврокомиссия предлагает вложить замороженные резервы Центробанка (ЦБ) РФ в европейские гособлигации с годовой доходностью в 2,6 процента. Эта "исключительная мера", вероятно, юридически возможна, особенно учитывая "грубые нарушения" Россией международного права, считают в Брюсселе.

Риск потерь при подобном сценарии крайне мал, тем не менее, его нельзя исключать полностью, отмечает Die Welt. По ее данным, при "наихудшем экстремальном" развитии событий эксперты полагают, что могут лишиться четырех миллиардов евро.

На март 2023 года заморожен 21 млрд евро активов олигархов, напоминает газета. Конфисковать эти средства возможно, только если их владельцы совершили преступления, пишет далее Die Welt. При этом, по ее данным, рассмотрение дел в суде может занять годы.

Еврокомиссар сообщила о подготовке 11-го пакета санкций

Между тем еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес в интервью телекомпании CNBC 13 апреля сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти одобренные ранее в ЕС ограничения. "Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Будет еще один", - указала она.

Ранее швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если они платят налоги в российский бюджет. Об этом 13 апреля сообщило агентство РБК со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии, работающих с российскими клиентами, и источник в банковском секторе страны.

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