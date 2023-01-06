Абрамович мог вывести из-под санкций миллиарды долларов

Семь детей Абрамовича стали бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов незадолго до начала войны в Украине, пишет The Guardian.

Десять секретных офшорных трастов, созданных в интересах российского олигарха Романа Абрамовича, были оперативно реорганизованы в начале февраля 2022 года - за три недели до начала войны РФ в Украине. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила газета The Guardian. Большой объем бумаг был передан изданию на условиях анонимности. Доступ к ним, по всей видимости, был получен в результате взлома серверов кипрской офшорной компании, которая управляет трастами.

Масштабная реорганизация началась всего через несколько дней после того, как западные власти пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Анализ документов показывает, что изменения сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых - девять лет, бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов (3,7 млрд евро). При этом общая стоимость может быть еще выше, пишет издание.

Вопрос о том, должны ли дети Абрамовича попасть под санкции

Согласно законодательству США, если лицо, попавшее под санкции, прямо или косвенно владеет 50% или более акций, активы компании могут быть заморожены. Законодательство Великобритании и ЕС позволяет замораживать активы, если в распоряжении владельца - от 50% и менее акций компании, и он также осуществляет прямой или косвенный контроль.

Разоблачения, вероятно, вызовут вопросы о том, должны ли дети Абрамовича также подвергаться санкциям, констатирует газета.

Абрамович - в санкционных списках ЕС и Великобритании

Роман Абрамович 10 марта 2022 года был включен в санкционный список Великобритании. Позднее, 15 марта, рестрикции в отношении предпринимателя ввел Европейский Союз. Как передавала The Wall Street Journal в марте 2022 года, США не стали вслед за Великобританией и ЕС вводить санкции против Абрамовича после консультаций американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным The Guardian, бизнесмен фигурировал в качестве неофициального посредника при попытке организовать мирные переговоры.

Правительство Канады 19 декабря 2022 года объявило о начале процесса ареста и конфискации активов на сумму 26 млн долларов компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Смотрите также: