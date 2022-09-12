Как спасают культурное наследие Украины

Российская война в Украине уносит жизни, но не только. Бомбы и ракеты разрушают памятники, музеи, церкви, университеты и театры. Спасти культурное наследие украинцам помогают и их немецкие коллеги.

"Дни без обстрелов можно сосчитать на пальцах", - говорит заместитель руководителя одного музея в Харькове, который сильно пострадал из-за войны. Здание самого музея было повреждено взрывной волной после обстрелов строения, стоявшего напротив. До 24 февраля в музее работало 118 сотрудников, сегодня - только девять. С самого начала российской военной агрессии в Украине искусствоведы немецких учреждений культуры регулярно встречаются со своими украинскими коллегами - в онлайн-формате.

От онлайн-встреч - к частному проекту

"Сначала речь шла о том, чтобы получать информацию из первых рук. Нам было важно понимать, что происходит с коллегами, какая судьба постигла культурные объекты", - рассказывает в интервью DW Килиан Хек (Kilian Heck), искусствовед из Грайфсвальдского университета. Он выступил инициатором этих втсреч, первая из которых состоялась уже в начале марта, неделю спустя после вторжения России.

"Царила полная расстерянность, был шок. Нужно было направить эти чувства в какое-то русло", - вспоминает немецкий искусстовед. Долгое время онлайн-встречи проходили в еженедельном формате, в последнее время - раз в две недели. Две участницы встреч переводили для своих коллег. В первые месяцы в центре внимания были как раз актуальные сводки с места событий, забота и помощь коллегам, которые были вынуждены бежать от войны. Со временем этот фокус сместился на организацию помощи и отправку грузов в Украину.

Искусствовед Килиан Хек Фото: privat

"Наш опыт показал, что не так много людей покидают страну, но есть потребность в помощи на местах, чтобы защитить и сохранить учреждения и объекты культуры, а также инфраструктуру", - делится Килиан Хек. Теперь на встречах искусствоведов из Германии и Украины все чаще говорят о мерах, которые стоит предпринять, и предметах первой необходимости. Из онлайн-встреч образовалась частная инициатива "Ukraine Art Aid Center" (немецкое название - "Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine"). Одноименная инициатива существует и на правительственном уровне, но это два разных проекта.

Частный проект направлен на быструю помощь музеям и культурным объектам, которые оказались под угрозой из-за войны в Украине. Он существует в основном за счет крупных пожертвований. Участники работают в качестве добровольцев. Атмосфера на встречах немецких и украинских коллег заряжена энтузиазмом. Некоторые участники из Украины выражают уверенность, что агрессора удастся победить.

Первые списки предметов и вещей, в которых нуждались учреждения культуры в Украине, были длинными. Огнестойкие одеяла, упаковочные материалы для транспортировки предметов искусства на более безопасные территории страны; кондиционеры, которые могли бы защитить объекты культуры от жары и влажности. Это особенно актуально снова - в преддверии зимы, ведь для сохранности культурных объектов чрезвычайно важно поддерживать правильные температурные условия. Востребованы технологии и принтеры для 3D-печати, которые украинские коллеги применяют для оцифровывания культурных объектов на случай, если они будут разрушены. Ведь совершенно ясно, что целью агрессивной войны России против Украины стало и украинское культурное наследие.

На сайте, созданном министерством культуры и информационной политики Украины, на начало сентября сообщается о более чем 500 повреждениях в результате войны, которые получили культурные учреждения. Ведомство создало платформу, на которой фиксирует все разрушенные объекты. На фотографиях видны следы обстрелов и бомбардировок на фасадах зданий музеев и храмов. Кроме того, как сообщают официальные украинские источники, российские силы вывозят с оккупированных территорий культурные объекты в Россию.

Помощь по спасению культурного наследия

Для защиты культурного наследия Украины только инициативой "Ukraine Art Aid Center" было отправлено более 20 грузовиков с необходимой помощью. Но частными инициативами помощь не ограничивается. Немецкое правительство выделило 1,5 миллиона евро на меры по спасению и защите культурного наследия в Украине.

По информации, имеющейся у DW, на политическом уровне критикуется привязка этих средств к текущему финансовому периоду. То есть, говоря языком немецкой бюрократии, выделенная сумма должна быть израсходована до конца 2022 года. Поэтому звучат требования по созданию фонда оказания экстренной помощи, который бы не был ограничен по срокам. Килиан Хек таких требований не выдвигает, но соглашается, что в условиях войны сложно расходовать имеющиеся средства к какой-то определенной дате.

Добавим, что еще в марте 2022 года государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth), совместно с министерством иностранных дел ФРГ, создала сеть учреждений, деятельность которых нацелена на защиту культурных ценностей в Украине и предполагает сбор, координацию и распространение по всему миру информации об угрозах украинской культуре, а также о потребностях в помощи и предложениях по ее оказанию - главным образом, со стороны Германии. Центральным органом сети стал Немецкий национальный комитет ICOM.

Наряду с оказанием конкретной помощи активный диалог и обмен опытом, переживаниями остаются важным звеном онлайн-встреч, которые проводят искусствоведы из обеих стран. Сотрудница музея из города Покровск в Донецкой области рассказала об инициативе "Кофе в музее", в рамках которой украинские коллеги также встречаются в онлайн-формате, чтобы оказать друг другу психолочискую поддержку. На одной из последних встреч они говорили о смерти своей коллеги.

"Эти встречи каждый раз проходят по-разному, - говорит Килиан Хек, который участвовал уже в 20 онлайн-встречах. - Наряду с культурными объектами мы говорим об очень личных вещах, переживаниях. Это вызывает шок, когда наши коллеги рассказывают об убийствах и изнасилованиях". В самом начале исусствовед из Германии и предположить не мог, что эти встречи затянутся на долгие месяцы.