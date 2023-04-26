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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений РойзманФото: Sergey Satanovskiy/DW
ПолитикаРоссия

В Екатеринбурге начался суд над Евгением Ройзманом

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Уголовное дело против бывшего мэра Екатеринбурга заведено в августе 2022 года. Ройзман обвиняется в "дискредитации" ВС РФ в опубликованном в YouTube видео, где он высказывается против войны в Украине.

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В Екатеринбурге начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Ройзмана, обвиняемого в "дискредитации" российских военнослужащих. "Нормальное настроение, я же все понимаю. Вину не признаю", - заявил Ройзман перед первым заседанием в Октябрьском районном суде Екатеринбурга в среду, 26 апреля. По его словам, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Комментируя зачитанные прокурором доказательства его вины изданию E1, Ройзман указал, что не отказывается от своих слов. "Это то, что я говорил. Это я не отрицаю. Удивлен - за бюджетные деньги столько народу проделали такой гигантский объем работы", - отметил политик, признанный в России "иноагентом".

Дело возбуждено в августе 2022 года

Уголовное дело против экс-мэра Екатеринбурга было возбуждено в августе 2022 года, поводом стал опубликованный 1 июля видеоролик в YouTube под названием "Ответы на ваши вопросы", в котором он высказывался против войны в Украине. В обвинительном заключении указывается, что Ройзман, "желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта". Ройзман свою вину не признал.

В рамках уголовного дела суд запретил ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет. Весной прошлого года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации" ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тысяч рублей.

Между тем 26 апреля защита Ройзмана подала кассационную жалобу на решение суда, который 16 марта признал политика виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций. По этому делу Ройзман отбыл 14 суток ареста. Свердловский областной суд ранее подтвердил приговор первой инстанции - Ленинского районного суда Екатеринбурга.

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