В РФ подписан указ о "временном управлении" рядом иноактивов

Документ предполагает ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом и переводит под временное управление Росимущества долю немецкой энергокомпании Uniper в "Юнипро".

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ опубликован во вторник, 25 апреля.

Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V. - совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

Как отмечается в документе, временный управляющий будет осуществлять полномочия собственника указанных активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом", а также проводить инвентаризацию имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечивать его сохранность. Прекратить внешнее управление может лишь президент РФ.

Росимущество: Указ Путина не лишает владельцев их активов

В Росимуществе после публикации указа подчеркнули, что он "не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения". При этом в агентстве добавили, что перечень активов, в отношении которых Владимир Путин допустил введение внешнего управления, может быть расширен.

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