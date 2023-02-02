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Логотип компании Uniper перед зданием ее штаб-квартиры в Дюссельдорфе
Логотип компании Uniper перед зданием ее штаб-квартиры в ДюссельдорфеФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Газ подешевел, и Uniper вдвое снизил убытки из-за "Газпрома"

Андрей Гурков
24 мин. назад

Потери немецкого концерна составят не 40, а 20 млрд евро. Германии пришлось национализировать крупнейшего импортера российского газа после того, как РФ прекратила поставки.

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"Газпром" нанес огромный ущерб своему многолетнему партнеру Uniper, однако его убытки окажутся все же вдвое меньше, чем первоначально ожидалось. В начале ноября СМИ облетела новость о том, что бывший крупнейший немецкий импортер российского газа понесет рекордные в корпоративной истории ФРГ потери в 40 млрд евро. Теперь национализированный концерн объявил, что эта сумма, скорее всего, останется в пределах 20 млрд евро.

Газ пришлось дорого покупать и дешево продавать

Пересмотр финансовых показателей произошел благодаря резкому падению в последние месяцы оптовых цен на газ в Европе. В результате реальные расходы Uniper на замещение российского газа существенно снизились. Ведь после того, как "Газпром" летом 2022 года под предлогом проблем с турбинами Siemens сначала сократил, а затем полностью прекратил снабжение Германии трубопроводным газом, немецкому концерну пришлось срочно докупать недостающие объемы на бирже или на спотовом рынке.

Приемный терминал
В марте 2022 Uniper списал 1 млрд евро из-за своего участия в финансировании "Северного потока - 2"Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Так возникли многомиллиардные убытки, поскольку Uniper приобретал газ по высоким и даже крайне высоким ценам, а поставлял клиентам по закрепленным в долгосрочных контрактах низким расценкам. Клиентами концерна являются крупные промышленные предприятия Германии и свыше 500 городских энергетических компаний, так что срыв поставок топлива имел бы фатальные последствия для экономики и населения страны. Собственно, именно поэтому правительство ФРГ и национализировало концерн, предотвратив тем самым его банкротство и остановку его деятельности.  

Согласно предварительным оценкам, опубликованным 1 февраля штаб-квартирой концерна в Дюссельдорфе, срочная замена российского газа обернулась для Uniper в 2022 году убытками в 13,2 млрд евро. Продолжение таких закупок в обозримом будущем может потребовать дополнительно 5,9 млрд евро. В сумме получается 19,1 млрд евро уже зафиксированных и ожидаемых потерь.

Uniper будет добиваться в арбитраже компенсаций от "Газпрома"

Три месяца назад, в начале ноября, цены на газ в Европе были еще существенно выше, чем сейчас, и тогда Uniper исходил из того, что на будущие закупки могут уйти порядка 30 млрд евро. Поэтому и было объявлено о возможных убытках примерно в 40 млрд евро. Но теперь, как видим, прогноз ожидаемых потерь снижен до 5,9 млрд евро.

Работники немецкого концерна Uniper во время обслуживания газохранилища Etzel
Uniper принадлежат несколько крупных немецких газохранилищ, в том числе ПХГ EtzelФото: Uniper SE

Однако в официальном сообщении концерна подчеркивается, что размер предстоящих расходов на продолжающееся замещение недополученных объемов будет зависеть от актуальных цен на газ. Так что конечная сумма убытков от невыполнения "Газпромом" своих долгосрочных договорных обязательств может как возрасти, так и снизиться.

Впрочем, размер этой конечной суммы будет зависеть и от того, удастся ли Uniper в будущем добиться от российской государственной компании "Газпром" многомиллиардных компенсаций. О решении подать соответствующий иск в международный арбитраж в Стокгольме концерн объявил еще 30 ноября 2022.

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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