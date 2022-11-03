Uniper из-за отсутствия поставок газа из РФ потерял 40 млрд

Немецкий энергетический концерн Uniper понес рекордные убытки. До сих пор антирекордсменом был Deutsche Telekom, который в 2002 году потерял около 25 млрд евро.

Немецкий энергетический концерн Uniper за первые девять месяцев текущего года понес гигантские убытки на сумму в 40 млрд евро. В сообщении компании, обнародованном в четверг, 3 ноября, отмечается, что огромные дополнительные затраты были вызваны необходимостью закупок газа из альтернативных источников в связи с прекращением газовых поставок из России, одни только убытки на сумму в 30 млрд евро связаны с "эффектами стоимостной оценки деривативов и накоплением резервов".

По данным газеты Handelsblatt, нынешние потери Uniper - крупнейшие, которые когда-либо приходилось нести немецкому предприятию. До сих пор антирекордсменом был концерн Deutsche Telekom, который в 2002 году потерял 25 млрд евро.

Дорогие альтернативы на газовом рынке

Uniper снабжает газом и электроэнергией оптовых клиентов, таких как городские коммунальные службы и промышленные предприятия. Из-за прекращения газовых поставок из России Uniper теперь вынужден дорого закупать газ на рынках, чтобы выполнить контрактные обязательства перед клиентами, и в результате испытывает финансовые трудности.

Из-за финансовых проблем Uniper ранее получил от государства помощь на многомиллиардную сумму, но ее оказалось недостаточно. Поэтому правительство ФРГ приняло решение национализировать компанию. Процедура национализации сейчас находится в процессе. В числе прочего Германия ожидает согласия Еврокомиссии.

Впредь Uniper намерен сосредоточить внимание на приобретении дополнительных объемов топлива, особенно сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время компания форсирует создание необходимой инфраструктуры, в том числе терминалов для приема СПГ.

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