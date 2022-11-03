  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Штаб-квартира Uniper в Дюссельдорфе
Штаб-квартира Uniper в ДюссельдорфеФото: Ina Fassbender/AFP
Экономика и бизнесГермания

Uniper из-за отсутствия поставок газа из РФ потерял 40 млрд

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Немецкий энергетический концерн Uniper понес рекордные убытки. До сих пор антирекордсменом был Deutsche Telekom, который в 2002 году потерял около 25 млрд евро.

https://p.dw.com/p/4J1av

Немецкий энергетический концерн Uniper за первые девять месяцев текущего года понес гигантские убытки на сумму в 40 млрд евро. В сообщении компании, обнародованном в четверг, 3 ноября, отмечается, что огромные дополнительные затраты были вызваны необходимостью закупок газа из альтернативных источников в связи с прекращением газовых поставок из России, одни только убытки на сумму в 30 млрд евро связаны с "эффектами стоимостной оценки деривативов и накоплением резервов".

По данным газеты Handelsblatt, нынешние потери Uniper - крупнейшие, которые когда-либо приходилось нести немецкому предприятию. До сих пор антирекордсменом был концерн Deutsche Telekom, который в 2002 году потерял 25 млрд евро.

Дорогие альтернативы на газовом рынке

Uniper снабжает газом и электроэнергией оптовых клиентов, таких как городские коммунальные службы и промышленные предприятия. Из-за прекращения газовых поставок из России Uniper теперь вынужден дорого закупать газ на рынках, чтобы выполнить контрактные обязательства перед клиентами, и в результате испытывает финансовые трудности.

Из-за финансовых проблем Uniper ранее получил от государства помощь на многомиллиардную сумму, но ее оказалось недостаточно. Поэтому правительство ФРГ приняло решение национализировать компанию. Процедура национализации сейчас находится в процессе. В числе прочего Германия ожидает согласия Еврокомиссии.

Впредь Uniper намерен сосредоточить внимание на приобретении дополнительных объемов топлива, особенно сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время компания форсирует создание необходимой инфраструктуры, в том числе терминалов для приема СПГ.

Смотрите также:

Что ждет немцев этой зимой?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Удар по Путину. Как Европа хочет снизить цены на газ. DW Новости (18.10.2022)

Удар по Путину. Как Европа хочет снизить цены на газ. DW Новости (18.10.2022)

Европе угрожает дефицит газа. Европейские страны обсуждают экстренные меры по снабжению энергоносителями предстоящей зимой. Какой план предложила Еврокомиссия?
Политика19 октября 2022 г.31:53 мин.
external

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" вывели на антиправительственный митинг в центре Берлина около десяти тысяч человек. Среди них было немало поклонников президента РФ Путина.
Политика9 октября 2022 г.02:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Логотип Microsoft на здании компании в Мюнхене (фото из архива)

Microsoft выделит еще 100 млн долларов на техпомощь Украине

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Политика2 ч. назад
Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура5 ч. назад
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты22 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Конфликты24 ч. назад61:27 мин.
Солдаты в Беларуси

Мобилизация: что важно знать белорусам

Мобилизация: что важно знать белорусам

Политика4 ч. назад
Разрушения в Донецкой области

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

252-й день войны: РФ вернулась в "зерновую сделку"

Политика18 ч. назад
На главную страницу