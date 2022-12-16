ЕК одобрила национализацию ФРГ крупнейшего импортера газа РФ

Европейская комиссия одобрила национализацию правительством Германии крупнейшего в стране импортера газа из России - энергетического концерна Uniper. Об этом сообщает корреспондент DW в пятницу, 16 декабря.

Сделка была разрешена в рамках положения ЕС о слиянии после того, как Еврокомиссия пришла к выводу, что национализация не вызовет проблем, связанных с конкуренцией. Потребность в национализации возникла из-за продолжающегося энергетического кризиса, а точнее из-за сбоя поставок российского газа, заявила представитель ЕК Ариана Подеста на вопрос корреспондента DW.

Все это "привело к тому, что Uniper потребовались крупные вливания капитала в целях предотвращения ее неплатежеспособности", объяснила Подеста, подчеркнув, что речь идет о крупнейшем в Германии импортере российского газа. По ее словам, Еврокомиссия продолжает переговоры с правительством ФРГ. Их детали, а также сроки заключения сделки, ЕК пока не может раскрыть.

Национализация Uniper обойдется в 8 млрд евро

В сентябре правительство Германии договорилось с Uniper и финской энергокомпанией Fortum, владеющей 78 процентами акций концерна, о национализации. По условиям соглашения правительство вложит более 8 млрд евро в Uniper, а также приобретет акции у Fortum по цене 1,7 евро за штуку. Таким образом, федеральному правительству будет принадлежать около 98,5 процента акций концерна, отмечает агентство dpa.

Проблемы у Uniper возникли после прекращения поставок газа из РФ, в результате чего концерн был вынужден покупать недостающий газ по высоким ценам на рынке, чтобы выполнять собственные контракты. Uniper играет центральную роль в импорте природного газа в Германию, поставляя его более чем ста городским коммунальным службам и крупным компаниям, напоминает dpa.

Смотрите также: