  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Логотип Uniper
Логотип Uniper Фото: Ina Fassbender/AFP
Экономика и бизнесГермания

ЕК одобрила национализацию ФРГ крупнейшего импортера газа РФ

Даниил Сотников
25 мин. назад

Еврокомиссия разрешила правительству Германии национализировать концерн Uniper, чтобы справиться с газовым кризисом.

https://p.dw.com/p/4L4AQ

Европейская комиссия одобрила национализацию правительством Германии крупнейшего в стране импортера газа из России - энергетического концерна Uniper. Об этом сообщает корреспондент DW в пятницу, 16 декабря.

Сделка была разрешена в рамках положения ЕС о слиянии после того, как Еврокомиссия пришла к выводу, что национализация не вызовет проблем, связанных с конкуренцией. Потребность в национализации возникла из-за продолжающегося энергетического кризиса, а точнее из-за сбоя поставок российского газа, заявила представитель ЕК Ариана Подеста на вопрос корреспондента DW.

Все это "привело к тому, что Uniper потребовались крупные вливания капитала в целях предотвращения ее неплатежеспособности", объяснила Подеста, подчеркнув, что речь идет о крупнейшем в Германии импортере российского газа. По ее словам, Еврокомиссия продолжает переговоры с правительством ФРГ. Их детали, а также сроки заключения сделки, ЕК пока не может раскрыть.

Национализация Uniper обойдется в 8 млрд евро

В сентябре правительство Германии договорилось с Uniper и финской энергокомпанией Fortum, владеющей 78 процентами акций концерна, о национализации. По условиям соглашения правительство вложит более 8 млрд евро в Uniper, а также приобретет акции у Fortum по цене 1,7 евро за штуку. Таким образом, федеральному правительству будет принадлежать около 98,5 процента акций концерна, отмечает агентство dpa.

Проблемы у Uniper возникли после прекращения поставок газа из РФ, в результате чего концерн был вынужден покупать недостающий газ по высоким ценам на рынке, чтобы выполнять собственные контракты. Uniper играет центральную роль в импорте природного газа в Германию, поставляя его более чем ста городским коммунальным службам и крупным компаниям, напоминает dpa.

Смотрите также:

Зима без газа из России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Угольная электростанция Heyden 4 компании Uniper

Германия сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

Германия сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

В ФРГ начинают усиленно использовать угольные электростанции вместо газовых, чтобы снизить зависимость от России. Экоактивисты вынужденно согласились, но с одним условием.
Экономика и бизнес29 августа 2022 г.
Рабочие обслуживают принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатит теперь государство

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатит теперь государство

Сначала Gazprom Germania, теперь Uniper, на очереди VNG: правительство Германии спасает системообразующие компании, потому что контракты с "Газпромом" стали токсичными активами.
Экономика и бизнес21 сентября 2022 г.
Головной офис Uniper в Дюссельдорфе

Uniper потребует от "Газпрома" многомиллиардную компенсацию

Uniper потребует от "Газпрома" многомиллиардную компенсацию

Немецкий концерн несет гигантские убытки из-за прекращения поставок природного газа из России. Uniper решил обратиться в международный арбитраж и отсудить у "Газпрома" миллиарды долларов.
Политика30 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии

Евросоюз принял девятый пакет санкций против РФ

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Дед Мороз, стоя на улице, звонит девушке в платье с символикой Евросоюза, наряжающей дома ёлку, и спрашивает: "Холодно ли тебе, девица?"

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Общество48 мин. назад
Кровавые слезы: акция протеста во время игры сборной Ирана на ЧМ по футболу в Катаре

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

Общество3 ч. назад16 фото
Очередь на границе Казахстана и России после того, как в РФ была объявлена мобилизация

Офицер ФСО бежал из России: теперь его вышлют из Казахстана?

Офицер ФСО бежал из России: теперь его вышлют из Казахстана?

Политика12 ч. назад
Карикатура - "Президент РФ Владимир Путин" сидит перед микрофонами и говорит: "Я всё отменяю... Но вы ставьте лайки!"

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Путин без послания Федеральному собранию: пора в блогеры?

Политика23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ ждут новые санкции. Арест по делу Магнитского. DW Шоу

РФ ждут новые санкции. Арест по делу Магнитского. DW Шоу

Политика24 ч. назад61:08 мин.
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Культура4 ч. назад
На главную страницу