Германия национализирует импортера российского газа Uniper

Германия национализирует энергетический концерн Uniper, который пострадал из-за кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. В рамках очередного пакета стабилизационных мер правительство ФРГ выкупит в общей сложности 99 процентов активов компании из Дюссельдорфа, заявило в среду, 21 сентября, министерство экономики Германии.

По этим данным, капитал концерна, являвшегося крупнейшим импортером российского газа в ФРГ, будет увеличен на 8 млрд евро, еще почти полмиллиарда евро будет направлено на покупку акций основного акционера Uniper, финской Fortum Oyj.

Uniper получал большую часть газа из РФ

Материнскому концерну Fortum принадлежит 78% акций компании. Uniper - международная энергетическая группа, которая продает электричество и газ оптовым клиентам, в частности, коммунальным предприятиям и промышленным компаниям, а также занимается хранением газа. Помимо прочего, она является оператором 9 подземных газохранилищ в Германии, Австрии и Великобритании общим объемом 9 млрд кубометров. Один из крупнейших в Европе операторов газохранилищ играет важную роль в обеспечении газоснабжения Германии в зимний период и усилиях по отказу от российского газа.

До сих пор Uniper получала большую часть газа из России. В конце июня компания отозвала прогноз на 2022 финансовый год и не опубликовала нового, заявив, что развитие бизнеса заметно ухудшилось на фоне войны в Украине и в результате сильно сократившихся поставок газа из России. Затем она обратилась за государственной помощью на фоне кризиса вокруг поставок российского газа.

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