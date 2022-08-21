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Игры со смертью – "Заповедник", выпуск 230, 11.09.22

3 ч. назад

В пещере ищут, кого еще принести в мобилизационную жертву. В музее светлого прошлого появились новые экспонаты. Хармс и вываливающиеся тушки российских топ-менеджеров. Токаев озвучил планы по евроремонту. Ценовой потолок для газа и нефти. Лукашенко в гостях у "Спакойнай ночы, маляняты". Путин наглядно обьясняет про "резиновую попу". Смотрите в 230-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/satiritscheskoje-show-zapovednik/video-63086379

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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Игры с АЭС. Санкционные бои - "Заповедник", выпуск 229

Зачем увеличивать армию России. Стишок о том, как правильно играть в войнушку вокруг АЭС. Санкционные бои без правил.
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4 сентября 2022 г.
11:56 мин.
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Ядерный шантаж Путина – "Заповедник", выпуск 228

Напряженность вокруг Запорожской АЭС. Вредные привычки ведут к детонациям. Эрдоган читает стих о том, какой он молодец.
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28 августа 2022 г.
13:00 мин.
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В РФ прощаются с Путиным – "Заповедник" в отпуске, 4 неделя

Пока Путин дремлет после свершений, его свита репетирует речь с некрологом и разоблачением культа личности.
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21 августа 2022 г.
06:53 мин.
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About the show

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Go to show Сатирическое шоу "Заповедник"
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