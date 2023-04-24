  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Пресс-секретарь Дмитрий Песков (фото из архива)
Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Shamil Zhumatov/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Как дети чиновников и пропагандистов в РФ (не) идут на войну

Кирилл Букетов
1 ч. назад

Сын Дмитрия Пескова утверждает, что участвовал в войне против Украины. DW выясняла, как чиновники и пропагандисты в России "отправляют" своих детей на фронт.

https://p.dw.com/p/4QUtv

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова служил в рядах ЧВК "Вагнер" в Украине. В этом 21 апреля во время записи репортажа с фронта неожиданно признался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Николай Чоулз (фамилия отчима), по словам Пригожина, "отработал абсолютно нормально" - "по колено в грязи, в говне, на "Урагане". Интересно то, что пристроил Чоулза сам отец: глава ЧВК "Вагнер" рассказал, что Песков обратился к нему с этой просьбой летом 2022 года. В итоге, сыну Пескова сделали "подложные документы" на другую фамилию, по которым он якобы и отслужил полгода контрактной службы в Украине.

Песков на войне?

Со своей стороны, Николай Чоулз заявляет, что за "определенный боевой подвиг" в Украине даже получил медаль "За отвагу". Однако в том, что сын Пескова вообще служил, усомнились многие журналисты. Единственное имеющееся на сегодня фото или видео подтверждение - это видео Владимира Соловьева, записанное в январе 2023 года. На нем кремлевский пропагандист разговаривает с "уроженцем Чебоксар" о службе в ЧВК. Сейчас же Соловьев назвал запись "эксклюзивными кадрами с Николаем Песковым на фронте".

Глава ЧВК
Евгений Пригожин (фото из архива)Фото: Yulia Morozova/REUTERS

Утверждения пропагандистов и самого Чоулза мало соотносятся с другой информацией. В то время, как Чоулз должен был находиться на фронте, его машина, Tesla Model X, успела получить два штрафа - 24 июля и 6 ноября 2022 года. Впрочем, по информации российского интернет-проекта Sota, машину сына использовал раньше и сам Дмитрий Песков. Кроме того, анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ поговорил со знакомыми сына Пескова, и они утверждают, что на долгое время он никуда не исчезал. Артиллеристы "Вагнера" также не видели Чоулза ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях.

Сын ЧВК "Вагнер"

Сын большого российского пропагандиста или чиновника на фронте - крайне редкое явление. За более чем год агрессии РФ против Украины нет достоверных сообщений о том, чтобы кто-либо из верхушки Кремля отправлял своих детей воевать. Комические звонки соратника Навального Дмитрия Низовцева после объявления мобилизации вновь показали нежелание российских пропагандистов войны отправлять своих детей на смерть. Как раз тогда "навальнисты" звонили и Чоулзу, от которого получили ответ, что его нахождение в военкомате "не совсем правильно". Кроме того, нежелание отправляться на фронт в том видеоролике высказали сын премьер-министра Мишустина и внук главы Росгвардии Золотова.

Впрочем, не все известные фигуры избегают отправки своих отпрысков на войну. Сын главы ЧВК "Вагнер" Павел Пригожин, по словам отца, уже в 18 лет прошел срочную службу, а после начал путешествовать по "горячим точкам" вслед за компанией. "Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите", - рассказывал Евгений Пригожин.

Своих детей в зону боевых действий отправлял и глава Чечни Рамзан Кадыров. 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию так называемой "ДНР" в октябре прошлого года. Как утверждал глава Чечни, несовершеннолетние сыновья даже участвовали в реальных военных столкновениях. В подтверждение он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Ахмат, Эли и Адам стреляют из автоматов и гранатомета, сидя в небольшом окопе. При этом ни противников, ни каких-то других признаков реальной войны на видео нет.

Недетская война

Большинство пропагандистов в России не стремятся отправлять своих отпрысков на фронт даже после объявления частичной мобилизации. Дети самого известного кремлевского рупора Владимира Соловьева живут максимально типичной жизнью для этого социального слоя. Пока их отец на федеральном телевидении призывает к всеобщей мобилизации, 34-летний Александр и 21-летний Даниил занимаются своими делами. Старший отучился в Лондоне и сейчас занимается сценариями для рекламы крупных компаний вроде "Сбера". Младший, Даниил недавно также связал свою жизнь с британской столицей, работает там моделью.

Но если к Даниилу сложно применить критерии той же мобилизации, то вот сын секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева Андрей отслужил в академии ФСБ и по возрасту ему все еще можно попасть в российскую армию - Андрею всего 41 год. Однако он уже много лет продолжает работать в нефтяной отрасли.

Даже если история с сыном Пескова правдива, случаи участия детей высокопоставленных российских чиновников или пропагандистов в боевых действиях в Украине остаются единичными. Как показывает статистика, по большей части на фронт отправляют мужчин из регионов, а Москва и Санкт-Петербург, несмотря на огромное население, остаются в хвосте по числу погибших.

Смотрите также:

Повестки из всех щелей - "Заповедник", выпуск 261, 23.04.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Публикация о встрече телеведущего Владимира Соловьева с сотрудником ЧВК "Вагнера" - "уроженцем Чебоксар"

Публикация о встрече телеведущего Владимира Соловьева с сотрудником ЧВК "Вагнера" - "уроженцем Чебоксар"
cheb.mk.ru

Сообщение телеграм-канала SOTA

Сообщение телеграм-канала SOTA
t.me

Видео со звонками детям российских чиновников

Видео со звонками детям российских чиновников
www.youtube.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава МИД РФ Сергей Лавров а на заседании Совета Безопасности всемирной организации

Генсек ООН раскритиковал РФ на заседании с участием Лаврова

Конфликты8 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров взобрался на шпиль нью-йоркского небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг", как Кинг Конг в одноименном фильме, вокруг кружат вертолеты с надписью "пресса" и "TV".

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Политика4 ч. назад
Belarus | Grenze zu Litauen

Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

Как складывается судьба трудовых мигрантов из Беларуси

Общество6 ч. назад
Сольвеевская международная научная конференция в 1927 году

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Наука7 ч. назад
Линии электропередач под Донецком

Как Украина смогла быстро восстановить экспорт энергии

Как Украина смогла быстро восстановить экспорт энергии

Конфликты13 ч. назад
В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Конфликты19 ч. назад
ЗРК Patriot

Начало работы ЗРК Patriot и другие события 424-го дня войны

Начало работы ЗРК Patriot и другие события 424-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу