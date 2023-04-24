Как дети чиновников и пропагандистов в РФ (не) идут на войну

Сын Дмитрия Пескова утверждает, что участвовал в войне против Украины. DW выясняла, как чиновники и пропагандисты в России "отправляют" своих детей на фронт.

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова служил в рядах ЧВК "Вагнер" в Украине. В этом 21 апреля во время записи репортажа с фронта неожиданно признался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Николай Чоулз (фамилия отчима), по словам Пригожина, "отработал абсолютно нормально" - "по колено в грязи, в говне, на "Урагане". Интересно то, что пристроил Чоулза сам отец: глава ЧВК "Вагнер" рассказал, что Песков обратился к нему с этой просьбой летом 2022 года. В итоге, сыну Пескова сделали "подложные документы" на другую фамилию, по которым он якобы и отслужил полгода контрактной службы в Украине.

Песков на войне?

Со своей стороны, Николай Чоулз заявляет, что за "определенный боевой подвиг" в Украине даже получил медаль "За отвагу". Однако в том, что сын Пескова вообще служил, усомнились многие журналисты. Единственное имеющееся на сегодня фото или видео подтверждение - это видео Владимира Соловьева , записанное в январе 2023 года. На нем кремлевский пропагандист разговаривает с "уроженцем Чебоксар" о службе в ЧВК. Сейчас же Соловьев назвал запись "эксклюзивными кадрами с Николаем Песковым на фронте".

Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: Yulia Morozova/REUTERS

Утверждения пропагандистов и самого Чоулза мало соотносятся с другой информацией. В то время, как Чоулз должен был находиться на фронте, его машина, Tesla Model X, успела получить два штрафа - 24 июля и 6 ноября 2022 года. Впрочем, по информации российского интернет-проекта Sota , машину сына использовал раньше и сам Дмитрий Песков. Кроме того, анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ поговорил со знакомыми сына Пескова, и они утверждают, что на долгое время он никуда не исчезал. Артиллеристы "Вагнера" также не видели Чоулза ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях.

Сын ЧВК "Вагнер"

Сын большого российского пропагандиста или чиновника на фронте - крайне редкое явление. За более чем год агрессии РФ против Украины нет достоверных сообщений о том, чтобы кто-либо из верхушки Кремля отправлял своих детей воевать. Комические звонки соратника Навального Дмитрия Низовцева после объявления мобилизации вновь показали нежелание российских пропагандистов войны отправлять своих детей на смерть. Как раз тогда "навальнисты" звонили и Чоулзу, от которого получили ответ, что его нахождение в военкомате "не совсем правильно". Кроме того, нежелание отправляться на фронт в том видеоролике высказали сын премьер-министра Мишустина и внук главы Росгвардии Золотова.

Впрочем, не все известные фигуры избегают отправки своих отпрысков на войну. Сын главы ЧВК "Вагнер" Павел Пригожин, по словам отца, уже в 18 лет прошел срочную службу, а после начал путешествовать по "горячим точкам" вслед за компанией. "Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите", - рассказывал Евгений Пригожин.

Своих детей в зону боевых действий отправлял и глава Чечни Рамзан Кадыров. 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию так называемой "ДНР" в октябре прошлого года. Как утверждал глава Чечни, несовершеннолетние сыновья даже участвовали в реальных военных столкновениях. В подтверждение он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Ахмат, Эли и Адам стреляют из автоматов и гранатомета, сидя в небольшом окопе. При этом ни противников, ни каких-то других признаков реальной войны на видео нет.

Недетская война

Большинство пропагандистов в России не стремятся отправлять своих отпрысков на фронт даже после объявления частичной мобилизации. Дети самого известного кремлевского рупора Владимира Соловьева живут максимально типичной жизнью для этого социального слоя. Пока их отец на федеральном телевидении призывает к всеобщей мобилизации, 34-летний Александр и 21-летний Даниил занимаются своими делами. Старший отучился в Лондоне и сейчас занимается сценариями для рекламы крупных компаний вроде "Сбера". Младший, Даниил недавно также связал свою жизнь с британской столицей, работает там моделью .

Но если к Даниилу сложно применить критерии той же мобилизации, то вот сын секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева Андрей отслужил в академии ФСБ и по возрасту ему все еще можно попасть в российскую армию - Андрею всего 41 год. Однако он уже много лет продолжает работать в нефтяной отрасли.

Даже если история с сыном Пескова правдива, случаи участия детей высокопоставленных российских чиновников или пропагандистов в боевых действиях в Украине остаются единичными. Как показывает статистика, по большей части на фронт отправляют мужчин из регионов, а Москва и Санкт-Петербург, несмотря на огромное население, остаются в хвосте по числу погибших .

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