США и ЕС приветствовали переговоры Зеленского и Си

Вашингтон и Брюссель приветствовала телефонные переговоры президента Украины и лидера КНР. Мира за счет территориальных компромиссов быть не может, подчеркнул Зеленский.

Администрация США приветствует телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. "Приветствуем новость о том, что состоялся телефонный разговор между председателем Си и президентом Зеленским. Считаем, что это положительный (момент. - Ред.)", - заявил в среду, 26 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Приведет ли он к какому-либо значимому мирному движению или плану или предложению, - не думаю, что мы узнаем это прямо сейчас", - добавил Кирби.

"Мы уже давно говорим, что хотим, чтобы эта война закончилась", - указал Джон Кирби, добавив, что она может завершиться "немедленно", если Россия выведет свои войска из Украины. "Если мир удастся достигнуть путем переговоров, то это должно произойти тогда, когда президент Зеленский будет готов к этому... когда он сможет выступать с позиции силы", - отметил американский чиновник.

"Мы, конечно, приветствуем любые усилия по достижению справедливого мира, - если только этот мир может быть справедливым, устойчивым и заслуживающим доверия", - оговорился он. "С нашей точки зрения, он не будет устойчивым или заслуживающим доверия, если украинцы и президент Зеленский лично не внесут свой вклад и не поддержат его", - сказал Джон Кирби.

В Евросоюзе также приветствовали переговоры лидеров Украины и Китая

Европейский Союз приветствовал телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Это важный, давно назревший первый шаг Китая по выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета Безопасности ООН, - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. - Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет в качестве основы для справедливого мира".

Зеленский: Не может быть мира за счет территориальных компромиссов

Украинский лидер после беседы с Си прокомментировал ее в Telegram-канале. "Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений", - отметил Зеленский. "Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - сообщил он.

По его словам, мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах, (установленных в. - Ред.) 1991 году", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства, добавил он. До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один, напомнил Зеленский. "Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подчеркнул он.

В МИД РФ отметили готовность китайской стороны налаживать переговорный процесс

На беседу отреагировали и в МИД РФ: "Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса". "Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов" с положениями "позиционного документа" МИД КНР от 24 февраля, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Между тем журналист The Washington Post, корреспондент в Китае Кристиан Шепхерд написал в Twitter, что бывший посол КНР в России Ли Хуэй может стать спецпосланником Китая для урегулирования полномасштабного конфликта в Украине. Об этом же заявил заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь. В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил Ли Хуэйя Орденом дружбы, напомнил Кристиан Шепхерд.

Си: В ядерной войне не будет победителя

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля сообщил, что провел "длительный содержательный телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином. Говоря об этой беседе, Зеленский отметил в микроблоге Twitter: "Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений".

В ходе беседы Си Цзиньпин призвал к переговорам между Россией и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя", передало агентство AP. Правительство Си направит "специального представителя" в Украину для переговоров о возможном "политическом урегулировании", сообщило агентство AP со ссылкой на правительственное заявление КНР.

Это первый телефонный разговор Си и Зеленского один на один с начала войны более года назад, напомнило агентство dpa. Киев ожидал телефонного контакта после визита китайского лидера в Москву.

Китай заявил, что звонок состоялся по инициативе "украинской стороны", сообщило агентство AFP.

У Украины не было посла в КНР с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года. Новым украинским послом в Пекине назначен Павел Рябикин, который до марта нынешнего года занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Критика "мирного плана" КНР со стороны Запада

Власти Китая в феврале предложили свой "мирный план". Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине.

Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское полномасштабное вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

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