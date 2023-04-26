  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Владимир Зелекнский
Владимир Зелекнский (фото из архива, Janis Laizans/REUTERS)Фото: Janis Laizans/REUTERS
ПолитикаУкраина

Зеленский и Си провели телефонные переговоры

Екатерина Венкина
28 мин. назад

Владимир Зеленский сообщил о "длительном содержательном телефонном разговоре" с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот призвал к переговорам между РФ и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя".

https://p.dw.com/p/4QaBr

Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду, 26 апреля, "длительный содержательный телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщая об этой беседе, Зеленский отметил в микроблоге Twitter: "Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений".

Ранее о телефонных переговорах Си и украинского президента сообщил китайский телеканал CGTN.

Си призвал к переговорам между Россией и Украиной

В ходе беседы Си Цзиньпин призвал к переговорам между Россией и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя", передало агентство AP. Правительство Си направит "специального представителя" в Украину для переговоров о возможном "политическом урегулировании", сообщило агентство AP со ссылкой на правительственное заявление КНР.

Это первый телефонный разговор Си и Зеленского один на один с начала войны более года назад, напомнило агентство dpa. Киев ожидал телефонного контакта после визита китайского лидера в Москву.

Китай заявил, что звонок состоялся по инициативе "украинской стороны", сообщило агентство AFP.

Как передавало ранее украинское агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

Критика "мирного плана" КНР со стороны Запада

Власти Китая в феврале предложили свой "мирный план". Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине.

Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское полномасштабное вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Правительство Китая ранее уклонилось от прямого ответа на вопрос о том, признает ли КНР Украину в качестве суверенного государства. В вопросах суверенитета Китай ведет себя "объективно и непредвзято", заявила представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине 24 апреля.

Смотрите также:

Атака на Севастополь, дрон с взрывчаткой в Подмосковье

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение"

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение"

Визит Си Цзиньпина в Москву вызывал особый интерес прежде всего из-за войны в Украине. Месяц назад Пекин представил свой "мирный план" и многие надеялись, что власти КНР готовы сыграть определенную роль в урегулировании конфликта. Однако Си Цзиньпин стать миротворцем, пока, во всяком случае, не претендует.
Политика22 марта 2023 г.29:35 мин.
external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Алексей Навальный в колонии

Против Алексея Навального возбудили дело о "терроризме"

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Политика23 ч. назад61:50 мин.
Министерство энергетики Казахстана (фото из архива)

Поставки газа из РФ в Казахстан: будут ли и по какой цене?

Поставки газа из РФ в Казахстан: будут ли и по какой цене?

Экономика и бизнес3 ч. назад
Белорусская АЭС в Островце

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

Технологии11 ч. назад
Украинская девочка

Эвакуация детей в Авдеевке и другие события 426-го дня войны

Эвакуация детей в Авдеевке и другие события 426-го дня войны

Политика18 ч. назад
Олимпийские кольца в Париже

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Политика20 ч. назад
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Конфликты25 апреля 2023 г.
На главную страницу