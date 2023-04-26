Зеленский и Си провели телефонные переговоры

Владимир Зеленский сообщил о "длительном содержательном телефонном разговоре" с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот призвал к переговорам между РФ и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя".
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду, 26 апреля, "длительный содержательный телефонный разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщая об этой беседе, Зеленский отметил в микроблоге Twitter: "Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений".
Ранее о телефонных переговорах Си и украинского президента сообщил китайский телеканал CGTN.
Си призвал к переговорам между Россией и Украиной
В ходе беседы Си Цзиньпин призвал к переговорам между Россией и Украиной, предупредив, что "в ядерной войне не будет победителя", передало агентство AP. Правительство Си направит "специального представителя" в Украину для переговоров о возможном "политическом урегулировании", сообщило агентство AP со ссылкой на правительственное заявление КНР.
Это первый телефонный разговор Си и Зеленского один на один с начала войны более года назад, напомнило агентство dpa. Киев ожидал телефонного контакта после визита китайского лидера в Москву.
Китай заявил, что звонок состоялся по инициативе "украинской стороны", сообщило агентство AFP.
Как передавало ранее украинское агентство "Укринформ", у Украины не было посла в Китае с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.
Критика "мирного плана" КНР со стороны Запада
Власти Китая в феврале предложили свой "мирный план". Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине.
Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское полномасштабное вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.
Правительство Китая ранее уклонилось от прямого ответа на вопрос о том, признает ли КНР Украину в качестве суверенного государства. В вопросах суверенитета Китай ведет себя "объективно и непредвзято", заявила представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине 24 апреля.
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