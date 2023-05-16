Противнику войны Михаилу Кригеру грозит 9-летний срок

Российская прокуратура запросила девять лет лишения свободы для активиста Михаила Кригера, участника движения "Солидарность", по делу об "оправдании терроризма". Как утверждает гособвинение, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина. Соратники активиста пишут, что поводом для преследования послужили его посты и комментарии двухлетней давности в соцсети Facebook.

Во время прений по этому делу, проходивших во вторник, 16 мая, во 2-м Западном окружном военном суде, Кригер спел украинскую песню "Ой у лузі червона калина".

Преследования из-за наклеек и комментариев в соцсетях

Михаила Кригера задержали и поместили в СИЗО в ноябре прошлого года. Активист резко критиковал власти РФ как до войны, так и после военного вторжения в Украину. "Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим, и лично к Путину В.В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии", - говорилось в его комментарии от 2020 года под постом об атаках на здания ФСБ в Архангельске и в Москве.

Позднее Михаил Кригер неоднократно высказывался в социальных сетях против войны и действий российских властей. Кроме того, он публиковал посты о сборе денег в помощь украинским медикам, работающим в зоне боевых действий, и участвовал в антивоенных пикетах в Москве.

В июле 2022 года Михаила Кригера задержали дважды в течение суток. Поводом для первого задержания послужили наклейки "Навальный - мой президент" и "Я против Путина" на машине активиста. Вскоре после выхода из участка Кригера вновь задержали - на этот раз за "неповиновение полицейским", после чего арестовали на десять суток.

Смотрите также: