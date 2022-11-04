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На активиста Кригера завели дело об "оправдании терроризма"

Анатолий Арни
1 ч. назад

Активист Михаил Кригер, выступающий против российского вторжения в Украину, задержан в Москве. Родственники сообщили, что его обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в Facebook.

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Российские силовики задержали в Москве и отвезли на допрос в Следственный комитет РФ гражданского активиста Михаила Кригера, участника движения "Солидарность". Об этом сообщил вечером в среду, 3 ноября, проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидца задержания.

По словам свидетеля, на улице неподалеку от станции метро "Курская" к Кригеру подбежали неизвестные люди в балаклавах, повалили его на землю и затем увезли в неизвестном направлении, забрав при этом автомобиль активиста. Вскоре после этого его племянник, журналист Артем Кригер сообщил, что в доме Михаила проходит обыск.

Проект Avtozak LIVE указывает, что Михаил Кригер после задержания смог позвонить своей дочери. По ее словам, активиста задержали из-за некоего поста в Facebook, опубликованного в 2020 году. Против него возбудили уголовное дело о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма". Наказание по этой статье предполагает до семи лет лишения свободы.

Аресты из-за наклеек и брани

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Михаил Кригер неоднократно высказывался в социальных сетях против войны и действий российских властей. Кроме того, он публиковал посты о сборе денег в помощь украинским медикам, работающим в зоне боевых действий, и участвовал в антивоенных пикетах в Москве.

В мае полицейские задержали Кригера в его квартире - причиной якобы стало обвинение в "мелком хулиганстве". Согласно заявлению следствия, активист "громко ругался в подъезде и игнорировал замечания соседей, указывает "ОВД-Инфо". Сразу после задержания полицейские отвезли Кригера в суд, который назначил ему четверо суток ареста.

В конце июля Михаила Кригера задержали дважды в течение суток. Поводом для первого задержания послужили наклейки "Навальный - мой президент" и "Я против Путина" на машине активиста, ему вменили в вину "нарушение установленного порядка проведения митинга" и обязали явиться в суд через несколько дней. Вскоре после выхода Кригера из участка его вновь задержали - на этот раз за "неповиновение полицейским", после чего арестовали на десять суток.

Тюремные сроки для противников войны

В начале октября российское следствие предъявило окончательное обвинение российскому оппозиционеру Илье Яшину, который находится в СИЗО с 28 июня. Его обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ, политику грозит до 15 лет тюрьмы.

В июле российский суд приговорил к семи годам лишения свободы муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова за распространение "ложной информации" о российской армии. Поводом для обвинений стало заседание совета депутатов Красносельского района Москвы 15 марта, где Горинов и его коллега критично высказались о российском вторжении в Украину и указали на жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, полицейские несколько раз с начала войны задерживали 72-летнего оппозиционного российского политика Леонида Гозмана, выступавшего против аннексии Крыма и военного вторжения. В мае министерство юстиции РФ объявило его "иноагентом", затем против него возбудили уголовное дело из-за "неуведомления о двойном гражданстве", а также дважды помещали в СИЗО из-за "отождествления СССР и нацистской Германии". В конце сентября политик, как и многие другие подвергшиеся преследованию со стороны российских властей деятели, покинул страну.

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