Российский олигарх, отстраивающий Мариуполь, живет в США

Российский миллиардер Алексей Репик занимается строительством в Мариуполе, проживая при этом в США. Ему принадлежит один из основных застройщиков захваченного Россией и разрушенного украинского города- компания "Р-Строй". Об этом говорится в обнародованном во вторник, 16 мая, видеоролике проекта Scanner Project, осуществляемого сторонниками осужденного российского оппозиционера Ильи Яшина.

По их данным, Алексей Репик, который является основателем фармацевтической компании "Р-Фарм", благодаря личным связям с чиновниками продавал по завышенным ценам препараты для лечения онкологических заболеваний. После начала полномасштабной войны в Украине он, опасаясь персональных санкций, продал свою долю в этой компании трем покупателям, среди которых оказалась и его мать Валерия Даева.

Компания Даевой финансирует основанную после начала вторжения в Украину фирму "Р-Строй", логотип которой очень похож на логотип "Р-Фарма", указывается далее. "Компания создана для работы на оккупированных территориях и оформлена на связанных с Репиком лиц", - отмечают авторы расследования.

Репик проживает в США

Сам Алексей Репик уже несколько лет живет в США, в Сан-Франциско у него имеется четырехэтажный дом стоимостью 19,1 млн долларов, сообщает Scanner Project. В США родились как минимум трое из четверых детей олигарха. В 2017 году Репик присутствовал на инаугурации Дональда Трампа. Состояние Репика оценивается в 1,4 млрд долларов. В феврале 2023 года он был внесен в санкционные списки.

Илья Яшин был задержан в июне 2022 года, его обвинили в "фейках" об армии РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей Бучи в Киевской области. В декабре Мещанский суд Москвы приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии. "Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь", - заявил Яшин, комментируя приговор.

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