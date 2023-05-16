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Российские военнослужащиеФото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Колумбиец приговорен в Москве к сроку за "фейки" об армии РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В марте 2022 года Альберто Хиральдо Сарай занимался массовой рассылкой СМС о действиях российской армии в Украине, утверждает следствия. Колумбиец получил более 5 лет колонии.

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В Москве к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, обвиненный в распространении военных "фейков" организованной группой из корыстных побуждений. Кроме того, колумбийцу запрещено в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы, сообщило во вторник, 16 мая, издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда Москвы.

Во время следствия и судебного процесса колумбиец находился в следственном изоляторе, заседания проходили в закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить его к шести годам лишения свободы.

Дело Хиральдо Сарая

Хиральдо Сарай был арестован в апреле 2022 года. По версии следствия, с 9 по 18 марта он занимался "массовой" рассылкой СМС о действиях российской армии в Украине, в частности об убийствах мирных жителей и пополнении войск "резервистами, призывниками, иностранными бойцами и школьниками". Для этого Сарай разместил в торговом центре в Войковском районе шесть мобильных телефонов.

В прокуратуре считают, что действиями колумбийца руководили из-за рубежа. По этому же делу объявлены в розыск еще два человека - Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса. Как утверждают российские власти, Мендоса "получал от неустановленных лиц инструкции" и координировал работу Хиральдо.

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