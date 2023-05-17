Последнее судно в рамках "зерновой сделки" покинуло порт

Судно DSM Capella вышло из Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы на борту и направляется в Турцию. 18 мая истекает срок действия зерновой инициативы.

За день до истечения срока соглашения об экспорте украинского зерна последнее грузовое судно - DSM Capella - с 30 тысячами тонн кукурузы на борту покинуло украинский порт в Черноморске и направилось в Турцию, сообщили в среду, 17 мая, в Организации объединенных наций (ООН).

Поскольку Россия пока не согласилась продлить действие зерновой инициативы, срок действия соглашения истекает 18 мая. При этом, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкий высокопоставленный источник, переговоры по этому вопросу продолжаются. По оценке собеседника агентства, вероятность продления сделки достаточно высока.

Срок действия Черноморской инициативы истекает 18 мая

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года, - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

В ноябре прошлого года соглашение продлили еще на 120 дней. Однако в марте 2023-го Россия согласилась только на 60-дневное продление - до 18 мая, если не будут выполнены требования, связанные с экспортом ее сельскохозяйственной продукции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 16 мая, что остается много неотвеченных вопросов о российской части соглашения. По данным ООН, продолжаются контакты на разных уровнях с целью продления сделки, однако переговоры находятся "в непростой фазе".

По данным ООН, за время действия Черноморской зерновой инициативы цены на продовольствие в мире к началу 2023 года снизились на 18 процентов.

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