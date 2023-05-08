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Загрузка зерна в порту Одессы (фото из архива)Фото: BePress/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

Киев: РФ снова заблокировала работу "зерновой инициативы"

Евгений Жуков
1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 мая.

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На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 8 мая (время московское).

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Один человек погиб и еще двое получили ранения под Одессой в результате ночного удара, предположительно, крылатыми ракетами Х-22 по территории складского помещения продовольственного предприятия, сообщает офис генпрокурора Украины. В Белгород-Днестровском районе Одесской области при ракетном ударе уничтожена база отдыха; повреждены еще пять соседних баз и более 20 дачных домов, указывается в сообщении. По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

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В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - в зданиях выбиты окна, повреждены балконы. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.

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Россия в очередной раз заблокировала работу "зерновой инициативы", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции, заявило украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", - указывает ведомство, подчеркивая, что такой подход противоречит условиям действующего соглашения.

По информации министерства, в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 90 судов, из которых 62 - идущие под загрузку. Инспекции как входного флота, так и судов на выход приостановлены.

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Стало известно, что в Москву на празднование Дня Победы приедут лидеры четырех бывших советских республик. Так, власти в Бишкеке, Душанбе, Астане и Ереване подтвердили участие в мероприятиях президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана - Эмомали Рахмона, Казахстана - Касыма-Жомарта Токаева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве получил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Путин, однако пока неизвестно, принял ли он его.

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В Минобороны Украины признают, что в течение последних дней российские силы имели тактические успехи в наступлении на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сообщении координируемой министерством медийной площадке Сил обороны - Military Media Center.

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Один из ракетных ударов российских войск по Одесской области в воскресенье разрушил склад с гуманитарной помощью Красного Креста. "В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 кв.м. Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе", - говорится в сообщении международной организации. В момент удара сотрудников Красного Креста на складе не было.

Приднестровье просит Москву увеличить численность миротворцев

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Тирасполь в Приднестровье
Тирасполь в ПриднестровьеФото: Goran Stanzl/Pixsell/imago images

Власти самопровозглашенного Приднестровья обратились к Москве с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава представительства непризнанной республики в Москве Леонид Манаков. Он назвал миротворцев "основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве". "Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", - настаивает Манаков. По его словам, сейчас численность российских миротворцев в зоне безопасности не превышает 450.

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не отреагировали на эту просьбу приднестровских властей.

Хроника событий 8 мая 00.00 - 13.59 >>>

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