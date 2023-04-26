Тихановская: Мы должны держать режим Лукашенко в стрессе

Светлана Тихановская выступила в понедельник, 24 апреля, на ежегодном мероприятии "Обсуждая свободу" (Berliner Rede Zur Freiheit) в фонде Наумана (Friedrich Naumann Stiftung) в Берлине, а также встретилась с представителями парламентской группы друзей Беларуси. В интервью DW лидер белорусской оппозиции рассказала, зачем нужны такие парламентские группы и почему важно напоминать в Европе о Беларуси.

DW: Вы встречались в Берлине с парламентской группой "Демократическая Беларусь". Такие группы есть не только в Германии, но еще в 17 парламентах. В чем их смысл?

Светлана Тихановская: В том, что люди в парламенте будут сфокусированы на белорусской тематике. Они будут постоянно выдавать резолюции, напоминать о Беларуси. Это очень важно, особенно сейчас, когда Беларусь не на пике своей популярности, не в повестке, что есть люди (в парламентах. - Ред.), которые не забывают про Беларусь. Это постоянные контакты, общение, еженедельно апдейты по ситуации в Беларуси.

Приезжаешь в страну, проходит полгода, и ты как будто приехал опять в пустое поле, надо заново рассказывать, что происходит. Вот сегодня я здесь выступала, и много людей ко мне потом подходили и говорили: "Мы раньше ничего не знали о Беларуси". А нам кажется, что все знают. Это не так. Очень быстро забыли и 2020-й год. И вот сейчас это будет задача уже в парламенте, чтобы постоянно напоминать, привлекать внимание к помощи, к давлению на режим.

- На фоне войны в Украине, кажется, о Беларуси немножечко позабыли. Что вы делаете, чтобы все-таки вернуть внимание?

- Немножечко позабыли, но не забыли совсем. И, конечно, задача и политических центров, и наших диаспор, и НГО, и правозащитных организаций - напоминать о том, что люди в Беларуси страдают от режима, что сейчас наша независимость под угрозой, что там собираются разместить ядерное оружие. Подумайте о последствиях, не оставляйте Беларусь на потом. Политические репрессии продолжаются, количество политзаключенных увеличивается, белорусы, которые выехали, тоже испытывают ряд трудностей.

Светлана Тихановская Фото: DW

Все эти проблемы надо поднимать. И это не только моя задача, это задача также всех основных (демократических. - Ред.) структур. И поэтому любой визит - это как открывание дверей. А потом уже структуры должны поддерживать эти связи, контакты в разных сферах - культурной, спортивной, политической, экономической - и дальше их углублять.

- Почему важно не забывать о Беларуси именно в контексте войны, которую ведет Россия в Украине?

- Потому что Кремль не видит ни Украину, ни Беларусь как независимые страны. Он не приемлет, что мы как народ можем выбирать свое будущее. Мы часть Европы, мы хотим мирного, нормального демократического развития и выбрали этот путь. А Кремль хочет нас затянуть обратно в прошлое, в эту советскую эру.

Поэтому мы напоминаем о том, что не может быть ни свободной Украины, ни мира и безопасности во всем регионе, пока Беларусь не будет свободной. Пока Александр Лукашенко является агрессором и соратником Владимира Путина, это будет постоянный источник угрозы. Вопрос Беларуси - это часть регионального кризиса, и невозможно сейчас разрешить кризис в одной части, а потом вернуться к Беларуси - потом уже может быть слишком поздно.

Поэтому мы говорим, что нужно предотвратить размещение ядерного оружия в Беларуси, потому что потом это позволит России укрепить свое присутствие в Беларуси. И потом вообще будет очень тяжело от этого избавиться - даже после перемен. У нас один враг, и мы боремся с одним злом и за единое будущее.

- Уже два с половиной года вы и ваша команда боретесь с режимом Лукашенко. Сейчас кажется, что бороться все-таки придется и с Путиным. Думаете ли вы объединить усилия с демократически настроенными россиянами здесь в Европе?

- У наших организаций есть общение с продемократически настроенными россиянами, мы делимся опытом, методами борьбы. Но на самом деле мы понимаем, что у наших стран достаточно разный контекст, что в Беларуси большинство белорусов против режима, против войны.

А в России все-таки ситуация немножко, а может, и во многом другая, там большинство все еще уверенно проголосуют за Путина и выступают за войну. Поэтому мы можем делиться какими-то возможностями, но я считаю, что нам сейчас, наоборот, нужно больше разделять Россию и Беларусь, потому что у нас совершенно разные жизненные принципы.

- Вы говорили сегодня со сцены, что вам придают силы люди, которые находятся в Беларуси, в том числе и ваш муж, от которого вы не получали новостей какое-то время. Как вы живете с этой неизвестностью?

- Тяжело живу. Ты каждый день просыпаешься (с вопросом. - Ред.): а как он, а где он? Особенно, когда ничего не знаешь. Когда адвокат был раз в неделю (у Сергея Тихановского. - Ред.), ты по крайней мере понимаешь, что он не в ШИЗО. Да, ему невозможно передать деньги, вещи, запрещены посылки, он изолирован, у него, может, даже нет бумаги, ручки написать письма детям. А сейчас ты просто в неизвестности: где он, что он, жив ли вообще?

Я очень надеюсь, что у адвоката получится его посетить, потому что это отвлекает от работы, ты постоянно загружен мыслями о Сергее и в принципе об остальных. В такой же ситуации много политзаключенных. Конечно, Сергей - это часть моего сердца. Я все время буду думать о нем, но твои мысли распространяются на всех.

Есть очень много работы, очень много вызовов. И белорусы за рубежом, которые сталкиваются с проблемами, тоже требуют внимания; и независимость, и ядерное оружие, и наши храбрые военные волонтеры, которые сейчас воюют в Украине, получают ранения, выезжают - им тоже нужна реабилитация и удержание внимание. Не то, что мы сидим и ждем, пока Украина победит, и мы воспользуемся ситуацией.

Мы должны вместе и внутри Беларуси, и снаружи держать режим Лукашенко в стрессе, не дать времени на передышку. И любые наши политические достижения - как организация контактной группы в Совете Европы, либо новая группа "Демократическая Беларусь" в любом парламенте, либо такие выступления - это новый вызов для режима, он не может расслабиться и прекрасно себя чувствовать.

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