Зачем в бундестаге основали группу друзей Беларуси?

По инициативе четырех депутатов бундестага от разных партий в германском парламенте была создана группа "Демократическая Беларусь". Чем она будет заниматься?

Германо-белорусская парламентская группа, в рамках которой немецкие парламентарии общались с белорусскими коллегами, была основана в 1995 году. Еще в феврале 2020 года депутаты из Германии приезжали в Минск, речь шла прежде всего об экономическом сотрудничестве. Однако после военного вторжения России в Украину было решено заморозить контакты. Но, как подчеркивает депутат от Свободной демократической партии Анико Глоговски-Мертен (Aniko Glogowski-Merten), белорусы не должны думать, что в Германии о них забыли - именно поэтому в бундестаге появилась группа "Демократическая Беларусь". Чем будет заниматься эта депутатская группа и сможет ли она помочь белорусам?

"От Берлина до Минска 1100 километров, но это совсем другой мир"

Название "Демократическая Беларусь" депутаты выбрали неслучайно. "Мы прекрасно понимаем, что Беларусь находится под авторитарным правлением диктатора Лукашенко с 1994 года, - говорит в интервью DW Йоханнес Шрапс (Johannes Schraps), депутат от СДПГ. - Мы все знаем, что после выборов в августе 2020 года, которые с нашей точки зрения были сфальсифицированы, репрессии против собственного населения, против людей, критикующих режим, резко усилились, и что вся оппозиция задушена".

Робин Вагенер (Robin Wagener), депутат от "зеленых", напоминает, что от Берлина до Минска всего 1100 километров: "И тем не менее это совсем другой мир. Это мир, в котором нельзя свободно выражать свое мнение, нельзя участвовать в принятии политических решений. В котором силовики жестко избивают людей и разрушают семьи".

Когда Робин Вагенер был избран членом бундестага, ему предложили стать символическим крестным блогера Игоря Лосика, который находится в заключении уже почти три года. "Мне важно обращать внимание на судьбы этих людей, которые живут так близко от нас, но в настолько другом мире. Меня очень трогают их истории", - говорит депутат.

Чем будет заниматься депутатская группа

По словам Анико Глоговски-Мертен, главная цель группы - контакты с оппозиционными политиками, а также с гражданским обществом Беларуси.

"Мы понимаем, что установить контакты с людьми, находящимися в Беларуси, очень сложно. Поэтому мы больше общаемся с белорусами за рубежом, - говорит она в интервью DW. - И тем не менее с помощью наших структур, мы пытаемся влиять на ситуацию в Беларуси и поддерживать белорусское общество. У нас есть ряд программ в сфере культуры и образования. Мы поддерживаем стипендиями сотрудников СМИ и деятелей культуры".

Робин Вагенер подчеркивает, что депутаты не признают легитимным минский режим, но "на практическом уровне есть вещи, которые необходимо делать и о которых необходимо говорить". "Например, мы пишем письма в Генеральную прокуратуру Беларуси, а также обращаемся к представителям системы с требованиями улучшить условия содержания политзаключенных и освободить их, - объясняет депутат. - Мы делаем это, хоть и не признаем режим. И МИД Германии находится в контакте с белорусским внешнеполитическим ведомством, в том числе и особенно, когда речь идет о судьбе политзаключенных".

Группа "Демократическая Беларусь" в бундестаге Фото: Michelle Kortz

8,5 миллионов евро для демократической Беларуси

Как именно ФРГ поддерживает демократическую Беларусь? "Я являюсь координатором федерального правительства и отвечаю за контакты с белорусским гражданским обществом в изгнании, - объясняет Йоханнес Шрапс. - Например, мы выделяем 8,5 миллионов евро из программы Восточного партнерства на различную деятельность демократической Беларуси, гражданского общества".

Его коллега Анико Глоговски-Мертен считает, что сигнал поддержки - очень мощный. "Как сказал канцлер, мы переживаем "смену эпох". И я считаю, что этот термин подходит и для подачи сигналов во внешней политике и на дипломатическом уровне. На самом деле это очень мощный сигнал поддержки", - говорит она.

В конце апреля состоится вторая встреча группы "Демократическая Беларусь" в бундестаге. Ожидается, что ее первым официальным гостем станет Светлана Тихановская.

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