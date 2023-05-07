Пекин предостерег ЕС от санкций против фирм из КНР

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 мая.

На 439-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 8 мая (время московское).

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Минувшей ночью россияне выпустили по Украине "почти 60 дронов", 36 из них - по Киеву, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что все беспилотники были сбиты силами ПВО. По его словам, обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. "К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них - в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали. Врачи говорят, что угрозы жизни нет", - рассказал Кличко в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские войска потерпят такое же поражение в Украине, как нацистская Германия во Второй мировой войне. "Точно так же, как мы вместе разрушили зло тогда, мы вместе разрушаем похожее зло сейчас", - сказал он в видеообращении, заснятом у военного мемориала в Киеве. По словам Зеленского, Кремль несет ответственность за агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки: "На все это даст ответ наша победа - победа Украины и свободного мира".

Зеленский направил в Верховную раду законопроект, чтобы официально узаконить празднование Дня победы в Украине 8 мая, а 9 мая, в отличие от России, праздновать День Европы. "Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Это чистая история без идеологических примесей", - написал украинский лидер в Twitter.

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Китай пригрозил Евросоюзу ухудшением двусторонних отношений, если в связи с войной в Украине Брюссель введет санкции против компаний из КНР. В этом случае Китай примет решительные меры для защиты своих интересов, заявили в китайском МИД, подчеркнув, что Пекин отвергает любые действия, которые используют китайско-российские отношения как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.

Согласно сообщению Financial Times, Еврокомиссия предложила включить в новый пакет санкций против России также штрафные меры против семи китайских компаний - за экспорт товаров, которые могут быть использованы для производства оружия.

На текущей неделе китайский министр иностранных дел Цинь Ган посетит Германию, Францию и Норвегию, сообщил МИД Китая, который пытается выступать посредником в международных конфликтах, включая войну в Украине.

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Представители оккупационных администраций и коллаборанты массово выезжают с территории аннексированного Крыма и оккупированных территорий Украины или уже "сидят на чемоданах", сообщил в интервью онлайн-изданию "РБК-Украина" представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов . По его словам, прежде всего это хорошо видно по ситуации в Крыму: после каждой операции по демилитаризации полуострова наблюдаются многокилометровые пробки в направлении РФ.

Британская разведка: В РФ вербуют на войну трудовых мигрантов

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В фокусе российских вербовщиков на войну в Украине - трудовые мигранты из стран Центральной Азии, сообщается в отчете британской военной разведки. Указывается, что вербовщики с этой целью посещают мечети и иммиграционные службы, а сотрудники самих иммиграционных служб, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.

Ссылаясь на радио "Свободная Европа", Минобороны Великобритании сообщает, что ответственные за мобилизацию лица предлагают мигрантам, готовым служить в армии, ускоренное получение российского гражданства и зарплату до 4160 долларов США в месяц. При этом мобилизованных мигрантов-новобранцев, скорее всего, ждет отправка на те участки фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

Вербовка мигрантов является частью плана Минобороны РФ набрать 400 000 добровольцев для боевых действий в Украине, отмечается в отчете.

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За сутки украинские военные отбили 55 вражеских атак, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Указывается, что российские войска пытаются наступать на четырех основных направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В частности, на Лиманском направлении противник безуспешно пытался продвинуться в направлении Спорного, Бахмут, где продолжаются бои в городской черте, подвергается обстрелам с применением зажигательных и фосфорных боеприпасов.

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Информацию об уничтожении свыше 30 иранских дронов типа Shahed-136 в ночном небе над Киевом подтвердил в своемTelegram-канале начальник Киевской ОВА Сергея Попко . По его словам, в мае россияне совершили уже четыре воздушные атаки. "К сожалению, по информации на данный момент - в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных", - написал Попко, позже уточнив, что из-за падения обломков повреждены семь автомобилей и травмированы пять человек.

Генштаб ВСУ: Во время ночной атаки на Киев сбиты 35 российских дронов

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Ночью Россия применила иранские ударные БПЛА Shahed для атаки Украины, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Все 35 дронов были уничтожены украинскими военными, отмечается далее. В то же время вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ISW сомневается в способности РФ к обороне на всей линии фронта

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Украинский снайпер в районе Бахмута Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова перебросить чеченский спецназ "Ахмат" в Бахмут могли быть шантажом российского военного командования с целью добиться от него снарядов для частной военной компании "Вагнер", пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в очередном обзоре.

Способность некоторых командиров, подчиненных начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, принуждать его к действиям позволяет предположить, что проблемы командной цепочки существенно влияют на способность вооруженных сил РФ проводить согласованные операции на театре военных действий, отмечают аналитики. Эти события поднимают вопросы о способности России координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий, указывают эксперты ISW.

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Фрагмент упавшего в Киеве беспилотника (8 мая 2023 года) Фото: Oleksandr Khomenko/REUTERS

В Шевченковском районе Киева повреждена газовая труба высокого давления, в результате образовался горящий газовый факел, сообщила городская военная администрация. По ее словам, пламя удалось сбить, на месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Власти уточняют информацию по пострадавшим.

В Соломенском районе столицы поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, однако утечка не привела к возгоранию, отметили в администрации города, назвав возможной причиной обоих инцидентов падение обломков беспилотника. В этом же районе элементы дрона упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны, указали власти.

FT: ЕС не исключает санкции в адрес Китая из-за поставок в РФ

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Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении китайских компаний, поставляющих в Россию оборудование, которое может быть использовано в вооружениях, пишет издание Financial Times. В новом пакете ограничительных мер, который станет предметом обсуждения стран-членов Евросоюза в ближайшие дни, перечислены 7 компаний из КНР, некоторые из этих фирм уже попали под санкции США, отмечают журналисты.

"Учитывая ключевую роль электронных компонентов для использования военно-промышленным комплексом России с целью поддержки агрессивной войны против Украины, уместно также включить (в санкционный перечень. - Ред.) некоторые субъекты в третьих странах, занимающиеся обходом торговых ограничений, а также отдельные российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - цитирует FT предложение Брюсселя по штрафным мерам.

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Одесса попала под ракетный удар самолетов стратегической авиации ВКС РФ, сообщило оперативное командование "Юг". По его сведениям, ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и на рекреационную зону на побережье Черного моря. Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данные о пострадавших не поступали, указала украинская сторона.

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в Бердянске на оккупированной части Запорожской области размещены уже 1679 человек, в том числе 660 детей, временно вывезенных из прифронтовых районов, заявил пророссийский "временно исполняющий обязанности губернатора" региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий назвал такие перемещения вынужденной мерой, объяснив их необходимостью обезопасить жителей районов у линии фронта.

Мэр Киева Кличко: На северо-западе столицы упал беспилотник

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Противотанковые заграждения в Киеве (фото из архива) Фото: Vladimir Prycek/CTK/dpa/picture alliance

В Святошинском районе Киева упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр города Виталий Кличко, не приведя подробности. На место инцидента направлены экстренные службы, добавил он. Кроме того, в Соломенском районе столицы в результате взрыва пострадали трое человек, указал Кличко. Еще один человек получил ранения в Святошинском районе, отметил градоначальник, не уточнив, связано ли это с падением частей БПЛА. Врачи оказывают пострадавшим помощь на месте, отметил мэр.

По предварительной информации, элементы беспилотника упали на автомобиль во дворе жилого дома, в результате транспортное средство загорелось, уточнил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Кроме того, зафиксировано падение обломков на жилой дом и проезжую часть, добавил он.

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За минувшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 106 взрывов. В Знобь-Новгородской общине повреждена линия электропередачи, три частных дома и автомобиль, а в Середино-Будской повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение, указали власти, не уточнив последствия обстрелов Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Новослободской, Эсманской и Юнаковской общин.

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В окрестностях Киева работает система противовоздушной обороны, заявили в городской военной администрации. Существует угроза атак беспилотных летательных аппаратов, уточнили в областной администрации, призвав жителей находиться в укрытиях.

Власти Николаевской области зафиксировали пуски в сторону Одессы

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В Украине зафиксированы "две волны" пусков в сторону Одессы, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Он не уточнил, идет ли речь о ракетах или беспилотных летательных аппаратах. По данным издания "Суспільне", в Одессе прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Между тем в центральных областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального портала по оповещению.

Хроника событий 7 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>

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