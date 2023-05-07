В Киеве заявляют о перегруппировке сил РФ под Бахмутом

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

Сырский: Российские силы перегруппируются в надежде захватить Бахмут к 9 мая

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Российские силы в Донбассе проводят перегруппировку войск, стали использовать более усовершенствованную технику и увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, утверждает командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский . По его словам, это свидетельствует о том, что "враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

Сырский отметил, что на настоящий момент Силам обороны удается срывать российские планы на Бахмутском направлении, но те по-прежнему надеются захватить город до 9 мая. "Наша задача - не допустить этого", - подчеркнул украинский генерал-полковник.

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В течение минувших суток российские силы нанесли по территории Украины 8 ракетных ударов (в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области, в результате чего ранены 5 гражданских лиц), 22 авиаудара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, 5 российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 - по Херсонщине.

В вечерней оперативной сводке Генштаба указывается, что основные усилия противника сосредоточены на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, тяжелые бои ведутся за Бахмут и Марьинку, где за сутки совершено 39 атак.

По данным украинского командования, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага, информирует Генштаб ВСУ.

В сводке указывается, что российские оккупанты вывозят награбленное имущество из захваченных прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. "Так, в Михайловке, зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях. В Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", - утверждает Генштаб.

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Российские войска обстреляли села Кизомыс и Янтарное Херсонской области, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин . По его словам, в Кизомысе зафиксировано пять попаданий управляемых авиабомб, в результате которых поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены до основания. При артиллерийском ударе вблизи Янтарного получила ранения 62-летняя женщина.

Россия усилила удары по Украине

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В преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия усилила ракетные удары по Украине. Так, в последние дни российские вооруженные силы все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, констатирует Reuters. По данным агентства, предупреждения о ракетных атаках звучали в Киеве и в регионах к западу от столицы.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, российские военные активизировали работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов по всей линии фронта.

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Административный суд Берлина накануне разрешил демонстрировать 9 мая российские флаги у советского мемориала в Тиргартене. Об этом сообщила полиция германской столицы, добавив, что в воскресенье утром подала апелляцию на это решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG). Постановление данной инстанции ожидается до конца дня, пишет газета Die Berliner Zeitung.

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ФСБ России утверждает, что совместно с МВД РФ предотвратила нападение начиненных взрывчаткой дронов на военный аэродром "Северное" в Ивановской области. В сообщении ведомства речь идет о "попытке совершения диверсионно-террористического акта", который планировало Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Объектами нападения должны были стать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, утверждают в ФСБ. "На территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины. Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", - говорится в сообщении.

Турция отказалась поставить Киеву ЗРК С-400

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Анкара отказалась отправить в Украину по предложению США российские ЗРК С-400, стоящие на вооружении страны. Об этом в интервью турецкому телеканалу Habertürk рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Вашингтон обращался к турецким властям с "различными предложениями" относительно С-400, в том числе с просьбой предоставить к этим системам доступ для их изучения. Однако и в этом Турция отказала, ссылаясь на то, что это противоречит независимой политике страны, указал Чавушоглу.

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Украина начала получать радары израильского производства для новой системы оповещения о ракетной угрозе, сообщает издание Israel Defense . Как передает "РБК-Украина" , в Украину должна прибыть партия из 16 радаров, произведенных израильской компанией RADA Electronic Industries.

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Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский посетил украинские "части и подразделения, сдерживающие врага на переднем крае", сообщает пресс-служба Сухопутных войск . Обсудив с военными ситуацию на фронте, Сырский поздравил пехотинцев с профессиональным праздником и вручил им государственные награды.

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Минобороны России утверждает, что минувшей ночью над акваторией Черного моря средства ПВО сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника. Еще 10 БПЛА, по данным министерства, уничтожены в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. За прошедшие сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", заявляют в российском военном ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об одной пострадавшей в результате обстрела села Муром. По его словам, женщина получила многочисленные осколочные ранения ног и поясничного отдела. "Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов", - указал Гладков.

Глава разведки Украины Буданов: У РФ нет потенциала для наступления

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У России в настоящее время нет никакого потенциала для "осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине" - ни военного, ни экономического, ни политического. Такую оценку высказал в интервью YahooNews начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем Россия, по его мнению, пытается накопить запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление, и до сих пор способна проводить серьезные оборонительные операции. Буданов подчеркнул, что это "проблема, с которой Украине придется столкнуться".

Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>

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