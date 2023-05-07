Россия усилила ракетные удары перед контрнаступлением Киева

В преддверии контрнаступления Киева ВС РФ все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, пишет Reuters.

Россия усилила ракетные удары по Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления Киева. Так, с 00.18 до 00.37 по местному времени (совпадает с мск) ВС РФ обстреляли Николаевскую область, сообщил в воскресенье, 7 мая, в Telegram глава областной администрации Виталий Ким.

По предварительной информации оперативного командования "Юг", пятью сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами воздушного базирования Х-22, выпущенными самолетами стратегической авиации Ту-22М3, ВС РФ атаковали Ольшанскую и Константиновскую общины, отметил Ким.

По его словам, повреждено промышленное предприятие, есть попадание и за его пределами. Вспыхнула сухая трава, пожар оперативно ликвидирован. Как указал глава администрации, пострадавших нет.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в свою очередь сообщил, что было выпущено шесть ракет большой дальности Х-22, но они не достигли целей.

В Балаклее ранены местные жители

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что, по предварительной информации, ракета из зенитно-ракетного комплекса С-300 попала на территорию одного из автопарков в городе Балаклея Изюмского района.

По предварительным сведениям, пострадали пять мирных жителей. Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили травмы в результате взрыва. У двух мужчин - 20-ти и 85-ти лет - относительно легкие повреждения. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

В последние дни российские вооруженные силы все чаще используют ракеты дальнего радиуса действия для обстрела гражданских целей и объектов инфраструктуры в Украине, констатирует Reuters. По данным агентства, предупреждения о ракетных атаках звучали в Киеве и в регионах к западу от столицы.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, российские военные активизировали работу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов по всей линии фронта. 6 мая ВСУ уничтожили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и один ударный дрон типа "Ланцет", отмечал Олещук.

Удары по аннексированному РФ Крыму и Севастополю

В то же время ночью 7 мая беспилотники атаковали аннексированный РФ Крым и Севастополь, написал "губернатор" Михаила Развожаев в Telegram. По его словам, всего на полуостров было направлено более десяти дронов. Один из них потерял управление и упал в лесополосе, два других были сбиты над морем в районе Херсонеса и Северного мола. Что произошло с остальными, Развожаев не уточнил. При этом он указал, что объекты в городе не пострадали.

Ранее не менее 18 российских городов отменили парады по случаю Дня Победы. "По соображениям безопасности от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном удалении от фронта", - отмечало издание "Верстка".

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