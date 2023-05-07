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Здание ФСБ в МосквеФото: Mladen Antonov/AFP
КонфликтыРоссия

ФСБ объявила о попытке диверсии на аэродроме под Иваново

Александра Иванова
1 ч. назад

ГУР Украины планировало нанести удар по российскому военному аэродрому "Северное" с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой, утверждает пресс-служба ФСБ.

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ФСБ России совместно с МВД РФ предотвратила нападение на военный аэродром "Северное" в Ивановской области с использованием беспилотников, начиненных взрывчаткой, заявила в воскресенье, 7 мая, пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что речь идет о "попытке совершения диверсионно-террористического акта", который планировало Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Объектами нападения должны были стать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, утверждают в ФСБ. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины. Самодельные взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области", - говорится далее в сообщении.

Пилот, а также члены "диверсионно-разведывательной группы, завербованные ГУР МО Украины", задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, указывает российская спецслужба.

Атаки беспилотников на цели в России

В последние месяцы СМИ регулярно сообщали о нападениях на российские объекты с использованием беспилотников.

5 декабря 2022 года дроны атаковали аэродромы ВВС России в городе Дягилево Рязанской области и городе Энгельс Саратовской области. В Дягилево взрыв произошел на стоянке авиационной техники. В Энгельсе в результате атаки на аэродром были повреждены несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Ночью 7 мая беспилотники атаковали Крым и Севастополь, написал "губернатор" Севастополя Михаила Развожаев в Telegram. По его словам, всего на полуостров было направлено десять дронов. Один из них потерял управление и упал в лесополосе, два других были сбиты над морем силами ПВО. Что произошло с остальными, Развожаев не уточнил. При этом он указал, что объекты в городе не пострадали.

Ночью  3 мая два беспилотника взорвались а районе Кремля, один из них - над куполом Сенатского дворца, являющегося резиденцией президента РФ Владимира Путина. В России назвали эту атаку терактом и обвинили в ее организации украинские спецслужбы и США.

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