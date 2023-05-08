Прокремлевская активистка создала в Германии новое движение

Организовавшая в ФРГ автопробеги в поддержку России Елена Колбасникова объединилась с правыми радикалами, чтобы создать новое движение. Прокремлевской активистке грозит до трех лет тюрьмы за одобрение войны в Украине.

Проживающая в Кельне пророссийская активистка Елена Колбасникова создала вместе с праворадикальными политиками Маркусом Байзихтом (Marcus Beisicht) и Андре Поггенбургом (André Poggenburg) новое движение под названием "Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit" ("Пробуждение мира, солидарности, справедливости"). Как пишет в понедельник, 8 мая, газета Bild, движение было создано вечером 6 мая, после того как трое его сооснователей участвовали в пророссийских демонстрациях.

Колбасникова заявила Bild, что намерена расширить деятельность своей организации "Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland" ("Мост дружбы между Россией и Германией"), привлекая этнических немцев. "Это новое движение должно способствовать установлению мира между Россией и Германией", - пояснила она.

Колбасникова организовала в 2022 году автопробеги в Германии в поддержку РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Соратник Колбасниковой Маркус Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Федерального конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Живущий в Леверкузене Байзихт заявил Bild, что новое движение было основано в его офисе.

Андре Поггенбург был лидером правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт и сооснователем националистического крыла АдГ. После того как федеральное руководство партии исключило его за радикальные правые высказывания на два года из всех партийных органов, Поггенбург вышел из АдГ.

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