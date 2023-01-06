"Фан-клуб Путина": кто в ФРГ организует поддержку Кремля

Бывшие российские военнослужащие, получающие подряды от РПЦ и деньги на поездки от Россотрудничества, устраивают в ФРГ акции протеста против поставок Берлином оружия Украине. DW - о досье Reuters.

Германия с самого начала войны в Украине активно поддерживает Киев и санкции, введенные против России за ее вторжение. Эту политику, согласно соцопросам, одобряет большинство немцев. Но в ФРГ неоднократно проходили и акции в поддержку действий Кремля. Например, автопробеги с российскими флагами или протесты против поставок оружия Киеву - последняя такая акция состоялась в декабре в Кельне.

Кто организует подобные мероприятия и как эти лица связаны с Россией, выясняло агентство Reuters . DW рассказывает о главных действующих лицах досье Reuters.

Бывший российский офицер, флаги Кадырова и деньги "Русского дома"

Организатором одной из самых массовых кельнских акций в сентябре 2022 года, собравшей от 400 до 800 участников, был человек, известный под именем Максим Шлунд (Maxim Schlund). Он переехал в Германию из России в 2012 году, вот только до этого его звали иначе - Ростислав Теслюк. DW нашла его интервью гостелеканалу "Россия 24" от марта 2022 года, в котором Шлунда еще называют Теслюком и представляют как соорганизатора автопробега в поддержку РФ на западе ФРГ.

Елена Колбасникова и Макс Шлунд, декабрь 2022 года Фото: REUTERS

Reuters нашло в профилях Шлунда/Теслюка в соцсетях его фотоснимок в военной форме. Он был старшим лейтенантом ВВС России, рассказал агентству знакомый мужчины. В начале 2022 года Шлунд купил квартиру в Москве, пишет Reuters.

Публичным лицом протестов в Кельне была Елена Колбасникова, которая называет Шлунда своим мужем. Она приобрела популярность в российских госСМИ после того, как в мае пожаловалась на "русофобию" в ее адрес и увольнение за участие в прокремлевских акциях в Германии. По собственным утверждениям, Колбасникова оказывала медпомощь на дому. Она - уроженка Украины, но на одном из выступлений заявила на немецком языке с сильным акцентом: "Я родилась в Советском Союзе, а значит, моя столица - Москва". Там же женщина рассказала, что живет в ФРГ с 1996 года.

Летом Шлунд и Колбасникова устроили "день музыки, еды и спорта" в Дюссельдорфе. Зал, в котором проходило мероприятие, был украшен флагами с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова. Фото с празднования выложил министр информации Чечни Ахмед Дудаев, назвавший Шлунда и Колбасникову "послами доброй воли". На какие деньги проводился банкет, неизвестно. Дудаев заявил Reuters, что его ведомство не причастно к организации мероприятия.

Зато в октябре пара раздавала гуманитарную помощь на занятой Россией части территории Донбасса - в рамках акции "Общероссийского народного фронта", созданного по инициативе Владимира Путина. А в декабре Шлунд и Колбасникова ездили на форум в Москву - судя по всему, за счет "Русского дома".

Эта организация входит в состав Россотрудничества - российского госагентства, которое с июля находится под санкциями Евросоюза за распространение идей "исторического ревизионизма" и поддержку политики по "подрыву суверенитета и независимости Украины". Колбасникова называла "Русский дом" "спонсором" поездки, а в Россотрудничестве подтвердили Reuters покупку двух билетов на самолет, но отказались раскрывать имена участников поездки.

Экс-сотрудник ГРУ, подряды от РПЦ и грамота от посольства РФ

Еще одним человеком, продвигающим прокремлевские взгляды в Германии, Reuters называет берлинского бизнесмена Олега Еременко. Среди организаций, подряды которых выполняет строительная компания Еременко, на ее сайте указана Русская православная церковь (РПЦ). Сам Олег Еременко входит в правление организации Desant, которая объединяет ветеранов российских ВДВ, живущих в Германии.

В 2016 году он фотографировался с Игорем Гиркиным, известным под псевдонимом Стрелков - бывшим "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР", которого окружной суд Гааги в ноябре прошлого года признал виновным в крушении малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17.

Пророссийская демонстрация в Кельне, сентябрь 2022 года Фото: Panama Pictures/picture alliance

Еременко подтвердил Reuters, что служил в ГРУ - российской военной разведке. "Я служил, вот и все. Сейчас я в Германии, скажем так, в гражданском статусе. Слишком много информации не сыграет на руку пророссийской стороне. Чем больше информации о нашей активности, тем вреднее будет для нашей репутации здесь, особенно в глазах немецких властей", - сказал он.

На мероприятии Германской коммунистической партии летом 2022 года Еременко был один из участников дискуссии под названием "Мир с Россией". DW просмотрела запись выступления Еременко - в речи на немецком он не называл происходящее в Украине войной, прибегнув к пропагандистской формулировке российских властей - "специальная военная операция".

Мануэла Швезиг Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В 2020 году Еременко получил от посла РФ в Германии награду за заслуги перед Россией. Кроме того, бывший сотрудник ГРУ был замечен на различных мероприятиях в компании российских дипломатов. На одном из них присутствовала и премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), сообщает Reuters. Она упоминалась в досье журналистов-расследователей издания Correctiv под названием "Лобби "Газпрома". В земле, правительство которой возглавляет Швезиг, расположены приемные терминалы обоих "Северных потоков".

Антисемитизм, татуировки с коловратом и связи с "Ночными волками"

Reuters проанализировало и немецкоязычные прокремлевские паблики в соцсетях. Администратором одного из крупнейших таких Telegram-каналов Putin Fanclub (36 тысяч подписчиков) является Вячеслав Зеевальд (Wjatscheslaw Seewald), выяснило агентство.

Зеевальд живет в Баварии, многократно высказывался в поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", а через несколько дней после вторжения России в Украину написал в соцсетях: "Нужно снова брать Рейхстаг". В здании Рейхстага находится парламент ФРГ. В отчете баварского земельного ведомства по охране конституции за 2021 год сказано, что Зеевальд публично поддерживает антисемитские теории заговора и имеет влияние на экстремистов, угрожающих немецкой демократии.

В материала Reuters упоминается и еще один из ведущих участников кельнских протестов - Андрей Харьковский. Он многократно участвовал во встречах российских казаков в Германии и обеспечивал охрану на мероприятиях, организованных посольством РФ, отмечает агентство. На руке Харьковского, у которого имеется небольшой автотранспортный бизнес в ФРГ, вытатуирован коловрат - восьмилучевая свастика, которую используют славянские неоязычники и некоторые неонацисты.

Последний фигурант списка, составленного Reuters, - Ян Ридель (Jan Riedel), байкер с востока Германии и глава группы "Немецко-русские братские души". В 2019 году Ридель посещал Донбасс и передал 10 тысяч рублей донбасскому отделению российской организации "Ночные волки", которая находится под санкциями США за вербовку боевиков-сепаратистов. На публичных мероприятиях, в том числе с участием российских дипломатов, Ридель появляется в кожаной куртке с изображением флага "Новороссии" и цифрами 1423, которые тоже являются отсылкой к "Ночным волкам".

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