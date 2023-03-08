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Елена Колбасникова на митинге в Кельне против поставок воорружений Украине
Елена Колбасникова на митинге в Кельне против поставок воорружений УкраинеФото: REUTERS
Правосудие и законГермания

Россиянку ждет суд в ФРГ за одобрение войны против Украины

Сергей Ромашенко
52 мин. назад

Елена Колбасникова организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку России. Ей грозит до трех лет тюрьмы за оправдание российской агрессии против Украины.

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Россиянка Елена Колбасникова, организовавшая в прошлом году крупнейший в Германии автопробег в поддержку России, предстанет в Кельне перед судом по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины. Колбасникова обвиняется по статье 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ, поскольку в ходе пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она одобрила агрессивную войну против Украины, сообщил представитель суда DW в среду, 8 марта.

По словам представителя, судебное заседание назначено на 29 марта в 13.00 в зале номер 13 кельнского суда. Колбасниковой грозит до трех лет лишения свободы либо денежный штраф.

Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и в этой связи сотрудничает с местными правоэкстремистским политиками. Вместе с бывшим членом антимигрантской партии "ProNRW" Маркусом Байзихтом (Markus Beisicht) она выступила перед участниками автопробега, приуроченного к очередной годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами возле одного из озер, чтобы проследовать к советскому памятнику в Кельне.

Подсудные высказывания

По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". Тем самым обвиняемая, по словам прокуратуры, одобрила преступление словами, которые могут нарушить общественный порядок. Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и тот, кто одобряет ее, рискует получить три года тюрьмы. Более вероятным наказанием, однако, является денежный штраф.

Сама Колбасникова утверждает, что она стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду". В сентябре 2022 года она организовала в центре Кельна демонстрацию "Против войны и поставок вооружений Украине". Елена Колбасникова является уроженкой украинского города Днепр.

Суд в Кельне может оказаться не последним для активистки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger в январе писала, что в отношении Колбасниковой ведется расследование из-за перепоста призыва к вербовке в отряды ЧВК "Вагнер".

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