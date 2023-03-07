Война в Украине негативно повлияла на свободу слова в Европе

Число погибших и заключенных журналистов в Европе в 2022 году возросло, а состояние свободы слова на континенте ухудшилось. Одна из причин - война РФ против Украины, говорится в отчете партнерских организации СЕ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину во время выполнения профессиональных обязанностей было убито по меньшей мере 12 журналистов и сотрудников СМИ, еще 21 журналист был ранен. Об этом сообщается в ежегодном отчете партнерских организаций Совета Европы (СЕ), объединенных в "Платформу содействия защите журналистики и безопасности журналистов". Отчет был обнародован во вторник, 7 марта.

В отчете за 2022 год под названием "Война в Европе и борьба за право сообщать" отмечается, что полномасштабное российское вторжение обострило общие тенденции ухудшения состояния свободы прессы во всей Европе.

Журналистам в Украине приходится работать под обстрелами

Для освещения хода войны украинские власти выдали аккредитацию 11 тысячам журналистов. Представителям СМИ приходится работать в чрезвычайно сложных условиях "из-за хаотичных обстрелов, целенаправленных ударов по коммуникационной инфраструктуре, частых и длительных отключений электроэнергии, а также из-за попыток нападения и захвата журналистов на оккупированных Россией территориях".

В связи с этим редакции СМИ, чьи журналисты освещают войну в Украине, начали применять жесткие протоколы безопасности. В отчете указывается, что поскольку украинские власти ввели военное положение и строго следят за соблюдением военной тайны, "на передовую было допущено немного корреспондентов". И все они "должны были сохранять особую бдительность из-за активной враждебности российских войск по отношению к журналистам".

В отчете отмечается, что международные организации, которые заботятся о безопасности журналистов исвободе прессы, предоставляли украинским и иностранным репортерам все возможные виды помощи, "доставляя даже генераторы, чтобы помочь редакциям, сталкивающимся с отключением электроэнергии в результате ракетных ударов". Кроме того, правозащитники занимались документированием фактов нападений на представителей СМИ, расследованием убийств журналистов и подачей жалоб на нарушение гуманитарного права в Международный уголовный суд в Гааге.

Грубая пропаганда захватила инфопространство РФ

За время войны против Украины в самой России продолжилась "жестокая расправа с независимой журналистикой", отмечается в отчете. Любое отступление или критика официальной позиции российских властей по поводу вторжения в Украину "было криминализировано". "Грубая и дегуманизирующая пропаганда, разжигание войны, подстрекательство к ненависти и дезинформация захватили контролируемое государством информационное пространство России", - констатируется в документе.

Подобным образом российские власти действуют и на оккупированных украинских территориях, "где создаются промосковские СМИ и даже ячейки Российского союза журналистов, украинские средства массовой информации вытесняются, а все журналисты вынуждены подчиняться информационному диктату Кремля". По мнению авторов отчета, за время войны против Украины российские власти ввели в действие "такие драконовские и невыносимые правила цензуры", которых Европа не видела со времен завершения "холодной войны".

Независимые журналисты уехали из России и Беларуси

Следствием такой политики стало то, что существовавшие в РФ немногочисленные независимые медиа "были запрещены, закрылись или выехали за пределы страны". Общее количество работников российских СМИ, покинувших РФ в 2022 году, составляет более 500 человек, отмечается в отчете со ссылкой на российское независимое агентство по расследованиям "Проект медиа". В то же время, вопрос получения убежища стал для российских журналистов "вызовом", и они сталкиваются за границей "с административными препятствиями и недоверием".

Не лучше ситуация со свободой слова и в Беларуси, где спустя два года после массовых митингов против фальсификаций президентских выборов "белорусские власти продолжали репрессии против гражданского общества и прессы, усилившиеся после вторжения России в Украину". Эти действия, направленные на устрашение независимых СМИ, также заставили многих журналистов уехать за пределы Беларуси.

Журналистов бросают в тюрьмы

Безосновательные задержания и аресты журналистов в 2022 году стали для Европы привычным явлением, говорится в отчете. По состоянию на 31 декабря 2022 года, в тюремном заключении находились 127 журналистов. Наибольшее количество работников СМИ, оказавшихся за решеткой, в Турции - 52 человека, Беларуси - 32, в России - 22, на оккупированных Россией украинских территориях - 14, четыре в Азербайджане, по одному в Великобритании, Грузии и Польше. По сравнению с 2021 годом, количество заключенных журналистов в Европе увеличилось на 60 процентов, отмечается в отчете.

В течение 2022 года "Платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов" опубликовала 289 оповещений по поводу серьезных угроз или нападок на свободу СМИ в 37 странах Европы. В них шла речь об убийствах журналистов, задержаниях, арестах, нападениях, судебных преследованиях и клеветнических кампаниях против них. Некоторые из этих оповещений касались России, поскольку партнерские организации СЕ решили продолжать мониторинг состояния свободы и атак на журналистов в РФ и после ее исключения из состава Совета Европы.

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