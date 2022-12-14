  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Человек в каске с надписью "Пресса" на фоне бетонных блоков
Фото: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/picture alliance
Свобода прессыУкраина

RSF: Журналисты стали чаще погибать из-за войны в Украине

Олег Соколенко
39 мин. назад

Украина из-за войны стала второй самой опасной страной для работников СМИ, говорится в отчете "Репортеров без границ". Кроме того, в 2022 году достигло пика число сотрудников СМИ, сидящих в тюрьмах за свою работу.

https://p.dw.com/p/4KtRy

После двух лет тенденции к снижению число журналистов, убитых в связи с их работой, снова возросло, констатируется в отчете международной организации "Репортеры без границ" (RSF), который она представила в среду, 14 декабря. В 2022 году в мире погибли 57 работников СМИ, что почти на 19 процентов больше, чем годом ранее. Авторы отчета связывают это в том числе с войной в Украине, которая, по их словам, стала в этом году второй самой опасной страной для работников СМИ. При исполнении служебных обязанностей здесь погибло в 2022-м восемь журналистов, отмечают "Репортеры без границ".

Известные случаи включают украинского фотографа Максима Левина, который, по данным составителей отчета, был застрелен российскими военными 13 марта, и французского видеорепортера Фредерика Леклерка-Имхоффа, который был убит осколком по дороге на съемку на востоке Украины.

Кроме того, по меньшей мере 65 работников СМИ были похищены в текущем году, говорится в отчете. В частности, журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка в последний раз видели 4 марта в поселке Дымер Киевской области, который тогда находился под контролем ВС РФ. О дальнейшей судьбе Хилюка ничего неизвестно; по информации "Репортеров без границ",  Хилюк был вывезен в Россию.

За решеткой все больше журналистов

По состоянию на 1 декабря, беспрецедентное количество журналистов - не менее 533 - сидят в тюрьмах по всему миру, будучи заключенными за свою профессиональную деятельность, говорится в отчете RSF. Больше половины таких случаев приходится на пять стран: Китай, Мьянму, Иран, Вьетнам и Беларусь. Печальное первое место здесь удерживает Китай, где за решеткой находятся 110 сотрудник СМИ. В Иране тюремному заключению подвергаются 47 работников СМИ на фоне общенациональных протестов.

"Рекордное количество заключенных в тюрьмы работников СМИ показывает, что авторитарные режимы все чаще просто бросают неугодных журналистов за решетку. В большинстве случаев они даже не удосуживаются подать на них в суд, - комментирует ситуацию пресс-секретарь правления "Репортеров без границ" Катя Глогер (Katja Gloger).

Ситуация со свободой прессы в России

В России в заключении, по данным "Репортеров без границ", 1 декабря находились 18 работников СМИ. Восемь из них, согласно отчету организации - украинцы, арестованные в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году.

В отчете отмечается, что после начала агрессии против Украины условия работы журналистов в России значительно ухудшились. "Большинство оставшихся в стране работников СМИ вынуждены работать в подполье под угрозой драконовских наказаний: за распространение "ложной информации" о российской армии им грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в документе.

Авторы отчета также упоминают о российском журналисте-расследователе Иване Сафронове, который был приговорен к 22 годам лишения свободы якобы за разглашение "государственной тайны". Коллеги Сафронова нашли практически все "секреты", о которых говорило следствие, в открытом доступе в интернете.

Смотрите также:

Жесточайший приговор "шпиону" Сафронову

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?
Политика5 ноября 2021 г.44:01 мин.
external

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

Как освещать события в России, находясь за рубежом? Как не потерять связь со своей аудиторией? И как мы все изменили свое отношения к журналистике после войны?
Конфликты11 сентября 2022 г.46:32 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Человек в каске с надписью "Пресса" на фоне бетонных блоков

RSF: Журналисты стали чаще погибать из-за войны в Украине

Свобода прессы39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Технологии11 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Политика14 ч. назад60:41 мин.
Открытие фестиваля белорусского авторского кино в Украине

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Общество4 ч. назад
Рука с банкнотами евро на фоне тележки с продуктами из супермаркета

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Экономика и бизнес12 ч. назад
Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Политика15 ч. назад
Скриншот странички в соцсети "Вконтакте" "Русского дома" в Гомеле

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Общество20 ч. назад
На главную страницу