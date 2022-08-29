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Бывший журнаолист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов в суде
Иван Сафронов в судеФото: picture alliance/dpa/Press-service of the Moscow city court
Права человекаРоссия

"Проект": Спецслужбы придумали дело Сафронова

Виталий Кропман
13 мин. назад

Следствию не удалось доказать ни мотивы действий Сафронова, ни его сотрудничество с иностранными разведками, ни секретный характер переданной им информации. Бывшему журналисту грозит до 25 лет свободы.

https://www.dw.com/ru/proekt-specsluzby-pridumali-delo-safronova/a-62960002

Интернет-издание "Проект", изучившее обвинительное заключение по делу бывшего военного корреспондента газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, утверждает, что "доводы следствия выглядят абсурдно, а все "секреты" находятся в открытом доступе. Об этом говорится в расследовании "Процесс. Рассказ о том, как чекисты придумали дело Ивана Сафронова", опубликованном в понедельник, 29 августа.

Как утверждается в обвинительном заключении, "Сафронов под предлогом журналистской деятельности, руководствуясь корыстным интересом, выведал государственную тайну у имевших к ней допуск чиновников и передал агентам двух зарубежных разведок Мартину Ларишу и Дмитрию Воронину". При этом журналисты "Проекта" указывают, что следователям не удалось найти ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Сотрудничество же чешского журналиста Лариша и немецкого политолога Воронина с зарубежными разведками подтверждается только справкой Службы внешней разведки России, в которой никаких подробностей этого сотрудничества не приводится.

Журналисты "Проекта" смогли найти в интернете практически все сведения, якобы содержавшие государственную тайну, которые Сафронов передал своим контрагентам. Исключение составила информация о том, что "испытания разведывательных спутников "Барс-М №2", "Персона №2" и  "Персона №3" не были завершены в срок". Но, как отмечает издание, "практически одновременно с Сафроновым ее "рассекретил" российский суд, - летательные аппараты создавали так долго, что их производитель, кстати, предприятие Роскосмоса, подал иск к одному из подрядчиков - за просрочку обязательств".

Сафронову грозит до 25 лет лишения свободы

Версия о том, что Сафронов руководствовался корыстными соображениями, также не выглядит состоятельной - получение им хоть сколько-нибудь серьезных денег следствие тоже не доказало.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Как указывает "Проект", приговор бывшему журналисту, "видимо, будет очень скоро". По информации адвокатов, "прокуроры просили закончить дело до 4 сентября, когда судья уйдет в отпуск". Сафронову грозит 25 лет лишения свободы.

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