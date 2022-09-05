Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии

Московский городской суд приговорил российского журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене.Приговор бывшему сотруднику газет "Коммерсант" и "Ведомости" был оглашен в понедельник, 5 августа, процесс по этому делу длился несколько месяцев.



За несколько часов до оглашения приговора Европейский Союз в очередной раз призвал снять с Сафронова обвинения и освободить его без всяких условий. "Систематические репрессии режима против независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию, в том числе о войне России в Украине", - заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за эту информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

В начале судебного процесса в апреле 2022 года Иван Сафронов заявил, что действия, вменяемые ему в вину, сводятся исключительно к его журналистской деятельности и преступлением не являются. Он также отказался заключать сделку со следствием. В конце августа обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Адвокат Евгений Смирнов назвал такой запрос чудовищным. "Даже бывшим сотрудникам ФСБ, которые обвинялись в государственной измене, такие сроки не запрашивались", - отметил Смирнов в интервью DW. Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, заявило что дело Сафронова придумано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы в действительности находятся в открытом доступе.

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