 Немец в деле Сафронова: кто такой Демури (Дитер) Воронин | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.11.2021

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Россия

Немец в деле Сафронова: кто такой Демури (Дитер) Воронин

Озвученный в деле Ивана Сафронова немецкий след якобы ведет к Демури Воронину, арестованному в начале года в Москве по схожим обвинениям. DW поговорила с теми, кто его знал.

Иван Сафронов в суде, июль 2020

Иван Сафронов

Кто такой Демури Воронин? Немецкий шпион, которому передал информацию Иван Сафронов? Политолог? Консультант? Что о нем известно? Информация о том, что в деле о госизмене бывшего журналиста и сотрудника "Роскосмоса", 31-летнего Сафронова появился немецкий след, стала неожиданностью для наблюдателей в Германии. Резонанса она не вызвала. Спустя несколько дней после того, как в начале ноября новые обвинения следствия против Сафронова озвучил его адвокат Иван Павлов, в немецких СМИ не было опубликовано ни одного материала на эту тему. DW опросила о нем источники в Германии и в России. 

В чем обвиняют Воронина

По версии следствия, со слов Павлова, Воронин якобы в декабре 2015 года получил от Сафронова некую информацию о российских военных в Сирии и передал ее сотрудникам университета в швейцарском Цюрихе, а также немецкой внешней разведке BND. За это Воронин якобы заплатил Сафронову вознаграждение - 248 долларов США. 

Здание BND в Берлине

Здание BND в Берлине

Воронин проживает в Германии и был арестован во время визита в Россию в феврале 2021 года. По словам Павлова, он дал "признательные показания". Его, как и Сафронова, обвиняют в госизмене. Оба содержатся в СИЗО Лефортово в Москве, обоим грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Малоизвестный консультант с двумя именами 

Если верить записям в социальных сетях, Воронин родом из Ухты в Республике Коми, ему 42 года. Со своей фамилией он, в зависимости от паспорта, официально использует два имени - грузинское Демури и немецкое Дитер (Dieter Woronin). У Воронина двойное гражданство - России и Германии. В ФРГ не предусмотрено двойное гражданство, а исключения возможны для беженцев или переселенцев, например, российских немцев. Открытых данных о том, каким именно путем попал в Германию Воронин, нет. Произошло это, если верить публикации одного российского таблоида, в середине 1990-х.

Адвокат Иван Павлов

Адвокат Иван Павлов

Судя по всему, именно имя "Демури" указано в российском паспорте Воронина. По крайней мере в материалах дела Воронина называют так, сообщил Павлов. Адвокат рассказал, что теперь под ударом могут оказаться многие российские журналисты и политологи, с которыми работал Воронин. В свою очередь несколько известных политологов заявили DW, что до уголовного дела против своего коллеги ничего о нем не слышали. На сайте Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) он представлен как "Дмитрий Воронин".

"Я с ним не знаком. В жизни [Российской] ассоциации [по связям с общественностью] он участия не принимал, - сообщил DW президент РАСО Евгений Минченко. - Насколько я знаю, еще до моего избрания президентом РАСО он был исключен за неуплату членских взносов". На следующий день после общения Минченко с корреспондентом DW профиль Воронина пропал с сайта РАСО.

"Персонаж, не известный практически никому"

Еще один участник РАСО политолог Олег Бондаренко заявил, что также не знает обвиненного в госизмене коллегу. По его словам, ситуация, когда российский эксперт проводит исследование для иностранных аналитических центров, не является уникальной. "Любая иностранная торговая промышленная палата имеет при себе аналитический отдел, который состоит в основном из граждан России, - объясняет эксперт. - Представительства крупнейших немецких исследовательских центров заказывают работы российским экспертам". С 2015 по 2019 год Воронин руководил российской фирмой "Ресост", которая в числе прочего занималась политическим консалтингом.

"Про Воронина услышал от следственных органов, - заявил другой известный политолог. - Персонаж, не известный практически никому".

В социальной сети Xing предположительно сам Демури Воронин указал, что в течение трех месяцев - с сентября по ноябрь 2007 года - он работал научным сотрудником Министерства экономического развития и торговли. В его обязанности якобы входил анализ деятельности торговых представительств России в Германии, Австрии и Швейцарии.

"По информации Департамента кадров нашего ведомства, в указанные годы в центральном аппарате Министерства гражданин, упомянутый в Вашем запросе, не работал", - ответили на запрос DW в пресс-службе Минэкономразвития.

Чем запомнился студент Йенского университета

С 2000 по 2008 год Воронин изучал политологию в университете города Йена в Тюрингии, о чем свидетельствует запись в его аккаунте в соцсети LinkedIn. В университете просьбу подтвердить сведения о бывшем студенте отклонили, сославшись на защиту личных данных.

Штефан Майстер

Штефан Майстер

Единственный, кто лично знал тогда Воронина и с кем удалось поговорить DW - Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт по Восточной Европе в Немецком обществе внешней политики (DGAP). Майстер рассказал, что в середине нулевых сам учился, а затем преподавал в Йенском университете. Воронин был его студентом. "Он задавал вопросы, активно участвовал в дискуссиях, был очень любознательным", - вспоминает Майстер. По его словам, позднее он пересекался с Ворониным в Берлине в среде экспертов по Восточной Европе и на форумах.

Ведущая и старейшая в Германии структура, которая занимается этой тематикой, - Германская ассоциация по исследованиям Восточной Европы (DGO). Воронин был одним из более чем 900 ее членов - экспертов, журналистов, дипломатов. Исполнительный директор DGO Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag) в ответ на запрос DW сообщила, что в ассоциации знают о деле Воронина из СМИ, отметив, что он там "никогда не работал". "Мы знаем господина Воронина как незапятнанного человека", - отметила Фрайтаг, но отказалась от дальнейших комментариев.      

"Если не ошибаюсь, он интересовался вопросами безопасности и германо-российскими отношениями", - говорит Штефан Майстер. В то же время политолог описывает Воронина как "своенравную личность", человека, которого "трудно разглядеть до конца".

В Университете Цюриха, сотрудникам которого Воронин якобы переслал данные от Сафронова, DW сообщили, что до сих пор не знали об этом деле, и что "подтверждаемой документами" информации о нем у вуза нет. В германском бундестаге, с которым, по данным российских СМИ, Воронин сотрудничал в качестве консультанта, на запрос DW на момент публикации материала не ответили. Правительству ФРГ известно о деле против Воронина в РФ, сообщили DW в МИДе, добавив, что "посольство пытается получить консульский доступ" к нему.

Как дело Воронина повлияет на отношения Москвы и Берлина?

Российские самолеты в Сирии, 2015 год

Российские самолеты в Сирии, 2015 год

Политолог Штефан Майстер критикует непрозрачность процесса и говорит, что обвинения против Сафронова и Воронина звучат для него "абсурдно". Он напомнил, что бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Сафронов годами писал на деликатные темы, связанные с оборонпромом, и "его должны были не раз проверять" спецслужбы РФ. Он был арестован в июле 2020 года по обвинению в сотрудничестве с разведкой Чехии и передаче в 2017 году данных о российском военно-техническом сотрудничестве в Африке и действиях ВС РФ на Ближнем Востоке. Сафронов отверг обвинения. То, что обвиняемый по версии следствия якобы годами работал на чешскую разведку, Майстер считает "почти невозможным".

На германо-российские отношения это дело вряд ли окажет существенное влияние, считает Майстер. "Не осталось почти ничего, что могло бы ухудшить германо-российские отношения еще сильнее, чем сейчас", - говорит эксперт. 

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    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:27

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку (08.07.2020)

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