"Он твердо решил биться". Год с ареста журналиста Ивана Сафронова

Арестованный по подозрению в госизмене журналист Иван Сафронов уже год в СИЗО Лефортово. Почему следствие идет так долго и почему в передаче гостайны обвиняют человека, который даже не имел к ней доступа?
Ровно год назад, 7 июля, Ивана Сафронова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" и действующего советника главы Роскосмоса, арестовали и поместили в СИЗО по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы). По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения одной из стран НАТО. Предположительно, это Чехия. Адвокаты подозреваемого уверены в полной невиновности подзащитного и указывают на шантаж, с помощью которого следствие старается выбить признательные показания. Уголовное дело против Сафронова - лишь "обкатка" перед будущими задержаниями российских независимых журналистов, уверены они.
Непрозрачное с самого начала уголовное дело против Ивана Сафронова за год не обросло новыми подробностями. Изначальная версия следствия (о ней журналистам рассказали адвокаты), согласно которой Сафронова завербовали в 2012 году спецслужбы Чехии и в 2017 году передали ему спецзадание, не изменилась. На закрытых для журналистов заседаниях суда по мере пресечения ни разу не прозвучали новые доказательства возможной вины журналиста.
"Обоснованность подозрений - самое важное, что должно проверяться судом. Дело Сафронова беспрецедентно по сокрытию не только от защиты и обвиняемого, но и от суда. За год дело не стало понятнее", - объяснил адвокат Иван Павлов.
Его коллега, Дмитрий Катчев, уверен, что если бы этот судебный процесс был открытым, то стал бы "анекдотом века", поскольку с точки зрения уголовного кодекса никаких доказательств в материалах дела нет. "То, что мы видели, не выдерживает никакой критики. Это мнение следователя и все. Будь в стране нормальный суд, за одно-два заседания Сафронову бы вынесли оправдательный приговор", - говорит Катчев.
Еще год назад агентство ТАСС со ссылкой на свои источники утверждало, что чешские спецслужбы мог представлять гражданин Чехии Мартин Лариш. Он работал в Москве журналистом в 2010-2012 годах, был знаком с Сафроновым и якобы мог "завербовать" 22-летнего корреспондента. Сам Мартин Лариш отрицал причастность к чешской разведке, а его имени и вовсе нет в материалах уголовного дела. Следствие вообще не называет никаких фамилий, а просто говорит о некоем человеке, который "является адресатом сведений, составляющих гостайну".
О том, как человек, не имеющий доступа к гостайне, мог передать ее третьим лицам, следствие также умалчивает.
По словам адвокатов Сафронова, главное и единственное, чем заняты следователи - это попытка переквалифицировать журналистскую деятельность Ивана в шпионскую. "Любой факт биографии Ивана подается следствием через призму шпиономании, а любой его разговор - как сбор секретной информации", - пояснил адвокат Катчев.
Параллельно с Сафроновым преследовать начали и его защитника, адвоката и главу правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова. Против него возбудили уголовное дело о "разглашении данных предварительного расследования" (до двух лет лишения свободы). Сам Павлов уверен, что не разглашал ничего, кроме незаконных действий в отношении Сафронова.
Так как Иван Сафронов сидит под арестом больше года, для продления срока задержания следствие должно было предоставить "исключительное основание" для этого. Им стал "широкий общественный резонанс" дела и опасения следствия, что как только Сафронов окажется на свободе, он скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а после при помощи сотрудников зарубежных спецслужб сбежит из России.
Такую версию изложил следователь Александр Чабан в суде, не представив никаких доказательств. Арест Сафронову продлили до 7 октября 2021 года.
Слишком эмоциональное поведение следователя Александра Чабана, о котором говорят не в первый раз, в деле Ивана Сафронова стало поводом для отвода со стороны адвокатов.
"Мы с Чабаном знакомы давно. Он не стесняется нашего присутствия в своих высказываний. У нас даже есть задокументированные свидетельства. С 2018 года, когда я вошел в защиту физика Кудрявцева, Чабан предлагал ему домашний арест в обмен на признание и показания против своего ученика, физика Ковалева. Он отказался оговаривать себя и ученика, несмотря на преклонный возраст", - рассказал Павлов.
В деле Ивана Сафронова Чабан предложил ему пойти "на контакт со следствием" в обмен на звонок матери. Сафронов отказался. "Для себя он все решил. Если поначалу он в чем-то сомневался, боялся, сейчас твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием и не будет давать показаний. Он твердо решил биться", - говорит адвокат Дмитрий Катчев про своего подзащитного.
"Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил. Ну и вишенка на торте: как только я прошу ознакомить меня хоть с какими-то материалами, чтобы понять, о чем идет речь, следователь квалифицирует это как попытку выведать объем собранных ФСБ материалов", - рассказывал Иван Сафронов в интервью "Коммерсанту" из СИЗО Лефортово.
Из материалов дела адвокаты не могут сделать вывод, почему именно Сафронов стал объектом наблюдения и прослушки (как минимум, это происходило в 2017 году и позже), а затем и обвиняемым по уголовному делу. Так или иначе они связывают это с его профессиональной деятельностью.
Из громких дел, связанных с журналистом Сафроновым, последнее было в мае 2019 года. Тогда после статьи о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко Иван Сафронов, как и весь отдел политики, ушел из газеты "Коммерсантъ". Публикация привела к серьезному конфликту с акционерами газеты.
Адвокаты полагают, что дело о госизмене, при всей его закрытости, может быть "обкаткой" перед будущими уголовными делами против независимых журналистов. "Чтобы быть арестованной за госизмену, потенциальная жертва должна обладать двумя характеристиками. Во-первых, она должна оперировать некоторой чувствительной информацией. Но границы чувствительности в наше время размыты. Второе - иметь связь с иностранными элементами. Любыми", - объясняет адвокат Иван Павлов.
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