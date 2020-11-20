"Он твердо решил биться". Год с ареста журналиста Ивана Сафронова

Ровно год назад, 7 июля, Ивана Сафронова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" и действующего советника главы Роскосмоса, арестовали и поместили в СИЗО по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы). По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения одной из стран НАТО. Предположительно, это Чехия. Адвокаты подозреваемого уверены в полной невиновности подзащитного и указывают на шантаж, с помощью которого следствие старается выбить признательные показания. Уголовное дело против Сафронова - лишь "обкатка" перед будущими задержаниями российских независимых журналистов, уверены они.

В чем конкретно обвиняют Ивана Сафронова

Непрозрачное с самого начала уголовное дело против Ивана Сафронова за год не обросло новыми подробностями. Изначальная версия следствия (о ней журналистам рассказали адвокаты), согласно которой Сафронова завербовали в 2012 году спецслужбы Чехии и в 2017 году передали ему спецзадание, не изменилась. На закрытых для журналистов заседаниях суда по мере пресечения ни разу не прозвучали новые доказательства возможной вины журналиста.

"Обоснованность подозрений - самое важное, что должно проверяться судом. Дело Сафронова беспрецедентно по сокрытию не только от защиты и обвиняемого, но и от суда. За год дело не стало понятнее", - объяснил адвокат Иван Павлов.

Его коллега, Дмитрий Катчев, уверен, что если бы этот судебный процесс был открытым, то стал бы "анекдотом века", поскольку с точки зрения уголовного кодекса никаких доказательств в материалах дела нет. "То, что мы видели, не выдерживает никакой критики. Это мнение следователя и все. Будь в стране нормальный суд, за одно-два заседания Сафронову бы вынесли оправдательный приговор", - говорит Катчев.

Еще год назад агентство ТАСС со ссылкой на свои источники утверждало, что чешские спецслужбы мог представлять гражданин Чехии Мартин Лариш. Он работал в Москве журналистом в 2010-2012 годах, был знаком с Сафроновым и якобы мог "завербовать" 22-летнего корреспондента. Сам Мартин Лариш отрицал причастность к чешской разведке, а его имени и вовсе нет в материалах уголовного дела. Следствие вообще не называет никаких фамилий, а просто говорит о некоем человеке, который "является адресатом сведений, составляющих гостайну".

О том, как человек, не имеющий доступа к гостайне, мог передать ее третьим лицам, следствие также умалчивает.

Если нет новых данных по делу, то чем занимается следствие?

По словам адвокатов Сафронова, главное и единственное, чем заняты следователи - это попытка переквалифицировать журналистскую деятельность Ивана в шпионскую. "Любой факт биографии Ивана подается следствием через призму шпиономании, а любой его разговор - как сбор секретной информации", - пояснил адвокат Катчев.

Так российская полиция обходится с участниками акций в защиту Ивана Сафронова

Параллельно с Сафроновым преследовать начали и его защитника, адвоката и главу правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова. Против него возбудили уголовное дело о "разглашении данных предварительного расследования" (до двух лет лишения свободы). Сам Павлов уверен, что не разглашал ничего, кроме незаконных действий в отношении Сафронова.

Почему Сафронова не отпускают под домашний арест

Так как Иван Сафронов сидит под арестом больше года, для продления срока задержания следствие должно было предоставить "исключительное основание" для этого. Им стал "широкий общественный резонанс" дела и опасения следствия, что как только Сафронов окажется на свободе, он скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а после при помощи сотрудников зарубежных спецслужб сбежит из России.

Такую версию изложил следователь Александр Чабан в суде, не представив никаких доказательств. Арест Сафронову продлили до 7 октября 2021 года.

Адвокаты попросили отвод следователя Чабана: что с ним не так

Слишком эмоциональное поведение следователя Александра Чабана, о котором говорят не в первый раз, в деле Ивана Сафронова стало поводом для отвода со стороны адвокатов.

"Мы с Чабаном знакомы давно. Он не стесняется нашего присутствия в своих высказываний. У нас даже есть задокументированные свидетельства. С 2018 года, когда я вошел в защиту физика Кудрявцева, Чабан предлагал ему домашний арест в обмен на признание и показания против своего ученика, физика Ковалева. Он отказался оговаривать себя и ученика, несмотря на преклонный возраст", - рассказал Павлов.

На акции протеста против ареста Ивана Сафронова

В деле Ивана Сафронова Чабан предложил ему пойти "на контакт со следствием" в обмен на звонок матери. Сафронов отказался. "Для себя он все решил. Если поначалу он в чем-то сомневался, боялся, сейчас твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием и не будет давать показаний. Он твердо решил биться", - говорит адвокат Дмитрий Катчев про своего подзащитного.

"Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил. Ну и вишенка на торте: как только я прошу ознакомить меня хоть с какими-то материалами, чтобы понять, о чем идет речь, следователь квалифицирует это как попытку выведать объем собранных ФСБ материалов", - рассказывал Иван Сафронов в интервью "Коммерсанту" из СИЗО Лефортово.

В России много журналистов. Почему арестовали именно Сафронова?

Из материалов дела адвокаты не могут сделать вывод, почему именно Сафронов стал объектом наблюдения и прослушки (как минимум, это происходило в 2017 году и позже), а затем и обвиняемым по уголовному делу. Так или иначе они связывают это с его профессиональной деятельностью.

Из громких дел, связанных с журналистом Сафроновым, последнее было в мае 2019 года. Тогда после статьи о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко Иван Сафронов, как и весь отдел политики, ушел из газеты "Коммерсантъ". Публикация привела к серьезному конфликту с акционерами газеты.

Адвокаты полагают, что дело о госизмене, при всей его закрытости, может быть "обкаткой" перед будущими уголовными делами против независимых журналистов. "Чтобы быть арестованной за госизмену, потенциальная жертва должна обладать двумя характеристиками. Во-первых, она должна оперировать некоторой чувствительной информацией. Но границы чувствительности в наше время размыты. Второе - иметь связь с иностранными элементами. Любыми", - объясняет адвокат Иван Павлов.

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