 Эксперты: Фигурантом дела о госизмене может стать любой житель России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.11.2020

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Россия

Эксперты: Фигурантом дела о госизмене может стать любой житель России

Атмосфера усиливающейся секретности и шпиономании осложняет работу СМИ и структур гражданского общества в РФ, считают участники онлайн-дискуссии, проведенной центром Liberale Moderne в Берлине.

Из окна через решетку человек показывает знак V - победа

Усиление ограничений при доступе к информации, которая представляет общественный интерес, и усложняющиеся условия работы и жизни людей, профессионально или в силу обстоятельств имеющих дело с этой информацией, стали главной темой онлайн-дискуссии "Государство тайн: ограничение свободы информации и "шпиономания" в России".

Власти России пытаются не допустить распространения чувствительной информации

Во встрече, прошедшей 19 ноября и организованной Центром Liberale Moderne в Берлине совместно с Сахаровским центром, участвовали адвокат и руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, основатель и председатель российского отделения международной неправительственной организации Transparency International (TI) Елена Панфилова, журналист и главный обозреватель сайта Agentura.ru Андрей Солдатов, правозащитник и исполнительный директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский и эксперт Liberale Moderne Николаус фон Твикель (Nikolaus von Twickel).

Сергей Лукашевский - глава Сахаровского центра в Москве

Сергей Лукашевский - глава Сахаровского центра в Москве

Открывая дискуссию, Сергей Лукашевский отметил особенность, отличающую России от стран с работающей демократией. Понятие государственной тайны и государственных секретов есть не только в России, говорит правозащитник. Но у российских властей, "нет представления о том, что общественно значимая информация должна быть открытой для общества - даже если она в какое-то время и имела гриф секретности".

Российские власти, считает Лукашевский, пытаются не допустить распространения любой информации, которая кажется им чувствительной - при этом границы чувствительности максимально расширены. Этим объясняется рост в последние годы числа дел по обвинению в шпионаже и измене родины, полагает глава Сахаровского центра.

В чем уникальность дела Ивана Сафронова?

Одним из наиболее ярких и показательных примеров в этой связи стало дело Ивана Сафронова, о котором говорили участники встречи. Бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" в июле 2020 года предъявили обвинение в госизмене, и с тех пор он находится в следственном изоляторе "Лефортово". По версии следствия, Сафронов в 2012 году был завербован представителями спецслужб Чехии, а в 2017 году передал им сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях на Ближнем Востоке.

Экс-журналист Иван Сафронов

Экс-журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене

Адвокат Сафронова Иван Павлов считает дело своего подзащитного уникальным: следствие не предоставило суду никаких улик, которые доказывали бы вину Сафронова. В таких случаях, говорит защитник, обвиняемого должны освободить из-за отсутствия улик, но в деле Сафронова суд удовлетворил заявленное ходатайство следователя о мере пресечения.

Знаковость дела Ивана Сафронова состоит еще и в том, что оно ясно дало понять: российские власти утратили страх преследования одной из самых сильных профессиональных корпораций - журналистской, считает Павлов. Но на фоне атмосферы усиливающейся секретности и стремления российских властей к закрытости общества представители СМИ, по словам адвоката, не единственная "группа риска".

Опасность стать в России фигурантом уголовного дела по обвинению в госизмене угрожает всем, кто профессионально или в силу обстоятельств работает с информационными источниками и базами данных, предупреждает Павлов. С обвинениями в госизмене с большой вероятностью могут столкнуться также люди, контактирующие с иностранцами: последний законопроект, предлагающий расширить список "иностранных агентов", еще больше усиливает эту опасность.

Поводом для преследования может стать работа с открытыми данными

В сложной правовой ситуации могут оказаться не только люди, профессионально работающие с чувствительной информацией, но и любой житель Российской Федерации, который пользуется данными, выложенными в открытый доступ, говорит глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. В качестве примера она привела ситуацию, в которой оказалась ее организация в связи с работой над проектом "Декларатор.орг".

Руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилова

Руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилова

"Декларатор" занимается сбором и хранением деклараций о доходах и имуществе российских публичных должностных лиц: чиновников, судей, депутатов. В конце сентября Роспотребнадзор потребовал удалить с портала проекта информацию о доходах сотрудников АО "Дом.рф" - оператора льготной государственной ипотеки.

Эти данные были перенесены на сайт "Декларатора" из открытых источников, тем не менее суд оштрафовал команду проекта за отказ их удалить. "Мы вошли в тот период, когда любого человека можно штрафовать и преследовать за публикацию не секретной информации или государственной тайны, а открытых данных. И это очень тревожная тенденция", - констатирует Памфилова.

Поддержка международных институтов важна

С учетом условий, сложившихся в российской правовой системе, для гражданского общества в России очень важна поддержка международных правовых институтов, в том числе Совета Европы и ЕСПЧ, подчеркивают все участники дискуссии. Адвокат и руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов назвал их "сдерживающими элементами, которые не позволяют скатиться российским властям до состояния полного беспредела и тяжелой формы параноидальной шпиономании", и "шансом на то, что справедливость может восторжествовать".

Сергей Лукашевский указал на важность участия России в Совете Европы, которое позволяет российским активистам опираться на Европейскую конвенцию по правам человека. Это, по его словам, "очень важная моральная апелляция для всего российского гражданского общества". Елена Памфилова, в свою очередь, добавила, что европейские правовые институты и мониторинговые механизмы "продвигают российское законодательство в сторону вменяемости и правильности - хотя это происходит очень медленно".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

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