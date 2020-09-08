 Военный эксперт Андрей Жуков осужден на 12,5 лет за госизмену | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2020

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Россия

Военный эксперт Андрей Жуков осужден на 12,5 лет за госизмену

Процесс по делу капитана запаса проходил в закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно", его фабула не разглашалась. Мосгорсуд приговорил Андрея Жукова к 12,5 годам по обвинению в госизмене.

Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене военного историка, капитана в запасе Андрея Жукова и приговорил его во вторник, 8 сентября, к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима. После отбытия наказания ему назначено ограничение свободы.

Процесс проходил в закрытом режиме, а фабула дела не разглашалась из-за наличия грифа "совершенно секретно" на материалах дела. По этой же причине судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Решение еще не вступило в законную силу, защита намерена его обжаловать как "незаконный и необоснованный", заявил ТАСС адвокат Иван Павлов.

Обвинение требовало приговорить Жукова к 17 годам колонии строгого режима.

Военного эксперта Андрея Жуков, который не имел отношения ни к оборонной промышленности, ни к научным разработкам, но интересовался военной историей, много времени проводил в архивах и был завсегдатаем военных интернет-форумов, арестовали в июне 2018 года после проведения у него дома обыска. Спецслужбы интересовались им еще в 2012 году. Тогда, рассказали "Медузе" участники военных форумов, его вызывали свидетелем по делу подполковника запаса Сергея Черепанова, который в апреле 2013 года был осужден за разглашение гостайны.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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