Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт?

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

Что стало с признанными "иноагентами" НКО

С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.