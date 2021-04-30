Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт?

После включения в список "иноагентов" интернет-издание "Медуза" лишилось рекламодателей. Его работа оказалась под угрозой. Кому мешают независимые СМИ в России, знает Сергей Елкин.
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