 Статус ″иноагента″ для ″Медузы″: сезон охоты на СМИ открыт? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт?

После включения в список "иноагентов" интернет-издание "Медуза" лишилось рекламодателей. Его работа оказалась под угрозой. Кому мешают независимые СМИ в России, знает Сергей Елкин.

Путин бросает гарпун в Медузу - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 14:12

Охотники за иноагентами. Вакцины всех стран. Король Трамп теряет трон – "Заповедник", выпуск 147, 29.11.20

Контекст

Российский астрофизик о гостайнах, "иноагентах" и законе об образовании

Госдума РФ готовится принять в третьем чтении поправки в закон об образовании. Ряд ученых предлагают отказаться от планируемых изменений. Почему? Интервью с астрофизиком Сергеем Поповым.  

Лукашенко боится новых протестов? Зачем белорусам закон об "иноагентах"

В Беларуси по примеру РФ собираются принять новый пакет законов, в том числе об экстремизме и "иностранных агентах", а также запретить бело-красно-белый флаг. Власти боятся новых протестов?  

Комментарий: 2021 - выборы в Госдуму и жизнь по законам военного времени

Выборы в Госдуму в 2021 году будут проходить в условиях зачищенного Кремлем политического пространства, жесткого подавления инакомыслия и без легальной оппозиции, считает Иван Преображенский.  

Как борцы со СПИДом стали в России "иноагентами": интервью с главой "Эсверо"

Эпидемия ВИЧ в России признана официально, но с недавних пор чиновники добиваются закрытия организаций, которые борются с ВИЧ/СПИДом. Глава одной из них рассказал DW о трудностях.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии – "Заповедник", выпуск 94, 20.10.2019  

ФСБ нейтрализует критиков Кремля: Лев Пономарев о новой атаке на "иноагентов". DW Новости (18.10.19)  

Реклама