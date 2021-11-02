Адвокат Ивана Сафронова сообщил о новом эпизоде в обвинении

Адвокат бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" и экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сообщил о новом окончательном обвинении, предъявленном его подзащитному перед самым завершением расследования. В деле Сафронова появился новый эпизод, написал Иван Павлов во вторник, 2 ноября, в Telegram-канале.

"По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии", - сообщил Павлов. ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов, написал далее адвокат.

Павлов: Журналистика становится опасной профессией

Павлов также отметил, что Демури Воронин, имеющий гражданство России и Германии и сотрудничавший с десятками российских политологов и журналистов, был арестован в феврале 2021 года по обвинению в госизмене и мог дать выгодные следствию признательные показания.

"Журналисты и политологи, вслед за учеными, предпринимателями и военными, рискуют пополнить список "опасных профессий", представители которых могут быть обвинены в госизмене только лишь за выполнение своей работы. Ведь если смотреть на журналистскую работу глазами ФСБ, то сбор и передача информации - это чистой воды шпионаж. В таком случае встреча с иностранным коллегой может считаться вербовкой, совместное расследование - шпионским заданием, а переписка в мессенджере - получением инструкций от спецслужб", - написал Павлов.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, максимальное наказание по этой статье - 20 лет лишения свободы. Следствие утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные. В свою очередь защита полагает, что Ивана Сафронова преследуют за журналистскую деятельность.

Российские власти отрицают это. В декабре президент РФ Владимир Путин утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть, - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил Путин.

Иван Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. За Сафронова поручились около 230 журналистов, политиков и общественных деятелей. 1 ноября стало известно о завершении расследования дела Сафронова.

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