 Колонка Ивана Сафронова исчезла с сайта ″Ведомостей″ | Новости политики из Германии | DW | 23.07.2021

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Политика

Колонка Ивана Сафронова исчезла с сайта "Ведомостей"

Заключенный более года назад под стражу по обвинению в госизмене журналист написал о том, как в России ведутся дела о шпионаже. Однако с некоторых пор статья больше не открывается.

Иван Сафронов

Иван Сафронов

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене  Иван Сафронов , бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса", написал колонку для газеты "Ведомости" - о том, как следствие работает с подозреваемыми в шпионаже. В редакцию она передана  адвокатами журналиста. Но в середине дня пятницу, 23 июля, публикация с сайта издания исчезла. Ссылка на нее ведет на ошибку 404. Некоторое время спустя стал недоступен и сайт "Ведомостей". Журналисты сообщили о хакерской атаке.

Журналист утверждает, что на сделки со следствием не пойдет

В своей статье Сафронов рассказал о том, как возбуждаются и ведутся дела о госизмене, каковы особенности работы следователей и адвокатов по назначению. По его сведениям, следствие по каждому "шпионскому" делу продолжается 17 месяцев. В течение этого времени подозреваемый фактически лишен возможности защищаться. К тому же изоляция от внешнего мира крайне негативно отражается на его психике.

В подобных условиях человека можно довести до такого состояния, что он признает свою вину. При этом следователю нужно, чтобы он также дал показания и на других людей, например, в обмен на звонок близкому, написал Сафронов. По его мнению, настоящих шпионов "не хватает", а "система требует все новых и новых дел". Причем в зоне риска - ученые. Что касается самого Ивана Сафронова, то он свою позицию обозначил так: "Я свой выбор сделал, к слову, сделал -  никаких сделок ".

Напомним, Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. Согласно версии ФСБ, в 2012 году он был завербован, а в 2017 году передал секретные данные чешским спецслужбам. Сафронов не признает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, колонка Сафронова включена в дайджест прессы для Владимира Путина, однако какой-либо реакции на нее пока нет.

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    Автор: Елена Барышева


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