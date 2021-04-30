 Мосгорсуд подтвердил запрет адвокату Павлову пользоваться интернетом | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2021

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Россия

Мосгорсуд подтвердил запрет адвокату Павлову пользоваться интернетом

Московский городской суд отклонил жалобу 40 коллег адвоката Ивана Павлова на постановление о мере пресечения, вынесенное Басманным судом.

Адвокат Иван Павлов

Адвокат Иван Павлов

Московский городской суд отказался разрешить пользоваться интернетом адвокату Ивану Павлову, обвиняемому в разглашении тайны следствия. В понедельник, 19 июля, суд отклонил апелляцию защиты на решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает "Интерфакс".

Одновременно Мосгорсуд исключил из постановления суда первой инстанции указание на то, что Павлов может скрыться от судебных и следственных органов. На решение Басманного суда подали жалобы более 40 коллег Павлова, 18 адвокатов присутствовали на заседании Мосгорсуда.

Павлов задержан по обвинению в разглашении данных следствия по делу Сафронова

30 апреля Павлова задержали в Москве по обвинению в разглашении данных следствия по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Силовики провели многочасовые обыски у адвоката, его жены и в офисе К29. Вечером того же дня Басманный суд Москвы избрал в отношении адвоката меру пресечения - "запрет определенных действий". В частности, Павлову запретили общаться со свидетелями по его делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и интернетом, он обязан являться к следователю по первому требованию.

Павлов работал по многим резонансным делам, возбужденным по статьям, связанным с гостайной. Его доверителями являются журналист Иван Сафронов и топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан. Павлов также представляет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального в процессе о признании организации экстремистской.

Между тем 18 июля возглавлявшееся Павловым независимое объединение юристов и журналистов "Команда 29" объявило о самоликвидации. "Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности", - заявило в Telegram объединение, которое занималось защитой обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности. 16 июля Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29". В уведомлении ведомства было указано, что "Генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень нежелательных организаций".

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:55

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