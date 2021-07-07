Что не так с делом журналиста Ивана Сафронова

В понедельник, 4 апреля, в Мосгорсуде начинается первое судебное заседание по существу по делу Ивана Сафронова. Советника главы Роскосмоса, бывшего военного обозревателя газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) и поместили в СИЗО 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он сотрудничал с чешскими спецслужбами и передал сведения о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Но ни общественности, ни адвокатам не предъявили доказательств вины Сафронова. При этом, говорит защита, следствие давило на обвиняемого, наказывая его карцером и запретом на общение с родственниками, а также подвергло преследованиям его адвокатов. DW - о главном, что известно к началу процесса.

За что Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы

Заседания по существу в Мосгорсуде пройдут в закрытом режиме. На предварительном заседании 22 марта адвокаты Сафронова, Дмитрий Талантов и Дмитрий Катаев, уже пытались вернуть дело прокурору. Причина в том, как составлено обвинительное заключение ("по количеству и по качеству нарушения - зашкаливающие", говорил Талантов).

Главная проблема, на которую указывали адвокаты и во время следствия, и после получения заключения, в том, что не удалось установить, какие конкретно данные Сафронов передал, а также в каком объеме и за какое вознаграждение. В обвинении есть фраза о "незаконном доходе", который якобы получил журналист. Но за что и от кого - не уточняется. Неизвестна и сумма.

"Я не в состоянии защищаться от обвинения, которое не понимаю не только я, но и, уверен, не понимает сама сторона обвинения", - сообщил Сафронов в заготовленном обращении к суду, которое опубликовал его бывший адвокат Иван Павлов.

Московский городской суд

По данным Генпрокуратуры, следствие установило "факты длительного… выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Все это в период с 2015 по 2019 год.

"То есть передавая гостайну, которая не является гостайной, шпиону, который не является шпионом, Иван Сафронов получил незаконный доход, которого на самом деле не существует", - комментирует обвинение бывший адвокат Сафронова Иван Павлов.

Почти в самом конце расследования в деле появился новый эпизод. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал за вознаграждение в 248 долларов политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии. Тот переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). Переданные сведения могли быть использованы "для проведения анализа действий российских войск в Сирии", считает ФСБ.

Воронин проживает в Германии. Он был арестован по подозрению в госизмене во время визита в Россию в феврале 2021 года. По словам Ивана Павлова, Воронин дал "выгодные следствию признательные показания". Он, как и Сафронов, содержится в СИЗО Лефортово в Москве.

Давление на Сафронова в СИЗО

Сафронов свою вину не признает и ранее отказался пойти на сделку со следствием. На него, по словам адвокатов, оказывалось давление со стороны следователя Александра Чабана, который чуть ли не специализируется на подозреваемых в госизмене и шпионаже. Например, обвиняемому в госизмене физику Виктору Кудрявцеву в 2018 году Чабан предлагал домашний арест в обмен на признание и показания против своего ученика, физика Ковалева. Кудрявцев отказался.

На акции против ареста Ивана Сафронова

Сафронову Чабан предложил звонок матери, если тот пойдет "на контакт со следствием". Журналист отказался. Его также лишили свиданий с родственниками, ограничили встречи с адвокатами, а также на три дня помещали в карцер за то, что Сафронов попытался отрегулировать антенну телевизора и приклеить ее на стену камеры в СИЗО.

Преследования адвокатов по делу Сафронова

Давление было не только на Сафронова, но и на его адвокатов. Против них внесли больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств. Адвокат Иван Павлов, который изначально защищал Сафронова, был вынужден покинуть Россию.

Адвокат Иван Павлов был вынужден покинуть Россию.

Против него возбудили уголовное дело о "разглашении данных предварительного расследования" (до двух лет лишения свободы), признали СМИ-физлицом, выполняющим функции иноагента. Позже приостановили его адвокатский статус в России. Сайт правозащитного проекта "Команда 29", который возглавлял Павлов, обвинили в связях с чешской "нежелательной организацией" и заблокировали по требованию прокуратуры.

Другой адвокат Сафронова, Евгений Смирнов, уехал из России после того, как в ноябре 2021 года адвокатская палата Ленинградской области с подачи ФСБ возбудила в отношении него дисциплинарное производство. Силовики жаловались, что тот без уважительных причин пропускал следственные действия.

Адвокатам - помимо редких свиданий с подзащитным - также ограничили работу с материалами уголовного дела. Прочитать 23 тома дела их попросили за две недели. При этом запретили делать выписки из несекретной части материалов, предложив, фактически, воспринимать его на слух. Обжаловать в суде это решение следствия не удалось.

Дело Сафронова - дело против журналистики

Адвокаты Сафронова уверены, что дело против него связано с журналистской деятельностью обвиняемого. Ранее они предполагали, что следствие использует дело Сафронова, чтобы "обкатать" его и затем применять против других независимых журналистов.

"Поставленные мне в вину действия сводятся исключительно к моей профессиональной журналистской деятельности и не имеют ничего общего с совершением преступления. В рамках своей профессиональной деятельности я действительно получал из открытых источников сведения, относящиеся к предмету моей профессии - военной журналистике", - говорит сам Сафронов.

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