 В обращении к суду Иван Сафронов опроверг совершение вменяемых ему преступлений | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2022

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Россия

В обращении к суду Иван Сафронов опроверг совершение вменяемых ему преступлений

В Мосгорсуде начинается рассмотрение по существу дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. "Медуза" опубликовала текст его обращения к суду.

Журналист Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов

Московский городской суд в понедельник, 4 апреля, начинает рассматривать по существу дело российского журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. На первом заседании Сафронов намерен выступить с обращением к суду, в котором опровергает совершение вменяемых ему преступлений, пишет "Медуза" со ссылкой на текст, предоставленный ей юристом Иваном Павловым.

"Мне предъявлено обвинение по не предусмотренному УК РФ составу преступления. В диспозиции статьи 275 УК РФ отсутствует упоминание о "собирании в целях передачи, а также передаче представителю иностранного государства и иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну". Согласно требованиям уголовного и уголовно-процессуального закона, предъявление обвинение по не предусмотренному УК РФ составу преступления недопустимо", - указывается в обращении.

"Обстоятельства предполагаемого сбора секретной информации не установлены"

По словам Сафронова, вменяемые ему действия сводятся исключительно к его журналистской деятельности и не являются преступлением. "В рамках своей профессиональной деятельности я действительно получал из открытых источников сведения, относящиеся к предмету моей профессии - военной журналистике", - подчеркнул он.

Кроме того, Сафронов заявил, что в его деле не просто отсутствуют сведения, свидетельствующие о предполагаемых обстоятельствах сбора секретной информации, "но в целом ряде процессуальных документов, органом предварительного следствия прямо утверждается, что эти обстоятельства следствием не установлены". "Это не просто незаконно, это предельно дико - обвинять меня в особо тяжком преступлении, государственной измене в форме шпионажа - и при этом не объяснять в чем эти измена и шпионаж заключаются", - подчеркнул он.

Дело Ивана Сафронова

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:27

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