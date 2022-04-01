 В России еще 8 человек признаны ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2022

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Россия

В России еще 8 человек признаны "иноагентами"

Основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и депутат горсовета Коми от КПРФ Виктор Воробьев вошли в число тех, кого Минюст РФ включил в реестр СМИ-"иноагентов".

Табличка с надписью Иностранный агент на спине мужчины

Министерство юстиции России в пятницу, 1 апреля, внесло в реестр СМИ-"иноагентов" еще 8 человек. В их числе - основательница издания The Bell Елизавета Осетинская.

Кроме того, в список "иноагентов" включены журналистка издания "Медиазона" Алла Константинова, бывшая ведущая телеканала "Дождь" Мария Борзунова, главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналист дагестанской газеты "Новое дело" Мурад Мурадов, депутат горсовета Коми от партии КПРФ Виктор Воробьев, видеоблогер и публицист Евгений Понасенков и психолог Анна Голубева. В настоящее время в списке СМИ - "иностранных агентов" числятся 127 человек и организаций.

Ранее Минюст внес в список НКО-"иноагентов" учредителя независимой научно-популярной газеты "Троицкий вариант - наука".

Около 400 "иноагентов" в России

В соответствии с законом об "иностранных агентах", принятым в России в 2012 году, в РФ "иноагентами" признаны сейчас около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, признанные СМИ - "иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Минюст РФ собирается вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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