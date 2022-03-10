Госдума одобрила создание в РФ единого реестра физлиц-"иноагентов"

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В реестр попадут физические лица, объявленные "иноагентами", и те, кто связан с ними. Пока Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с "иноагентами".
Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены "иностранными агентами" или которые связаны с ними. Об этом сообщает "Интерфакс" в четверг, 10 марта.
В этот список будут включены физические лица, которые сами признаны "иностранными агентами", а также бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента".
Кроме того, туда попадут люди, которые, по мнению российских властей, ведут политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от "иностранных агентов".
Депутаты приняли поправку в рамках рассмотрения законопроекта о единых принципах проведения дистанционного электронного голосования на выборах в России. Другими поправками к этому проекту уточняются требования к участию "иноагентов" и "аффилированных" с ними граждан в выборах.
Вести единый реестр, согласно поправке, будет министерство юстиции РФ. В настоящее время ведомство не ведет каких-либо реестров физических лиц, аффилированных с "иноагентами".
В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, объявленные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.
Минюст РФ также должен вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.
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