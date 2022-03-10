 Госдума одобрила создание в РФ единого реестра физлиц-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Госдума одобрила создание в РФ единого реестра физлиц-"иноагентов"

В реестр попадут физические лица, объявленные "иноагентами", и те, кто связан с ними. Пока Минюст не ведет реестров физлиц, аффилированных с "иноагентами".

Листок с надписью Иностранный агент, приколотый к спине мужчины

Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены "иностранными агентами" или которые связаны с ними. Об этом сообщает "Интерфакс" в четверг, 10 марта.

В этот список будут включены физические лица, которые сами признаны "иностранными агентами", а также бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, некоммерческих организаций и общественных объединений, "выполняющих функции иностранного агента".

Кроме того, туда попадут люди, которые, по мнению российских властей, ведут политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от "иностранных агентов".

Депутаты приняли поправку в рамках рассмотрения законопроекта о единых принципах проведения дистанционного электронного голосования на выборах в России. Другими поправками к этому проекту уточняются требования к участию "иноагентов" и "аффилированных" с ними граждан в выборах.

Около 400 "иноагентов" в России

Вести единый реестр, согласно поправке, будет министерство юстиции РФ. В настоящее время ведомство не ведет каких-либо реестров физических лиц, аффилированных с "иноагентами".

В России "иноагентами" признаны около 400 организаций и физических лиц. Физические лица, объявленные "СМИ-иностранными агентами", включаются в тот же реестр, что и организации с таким статусом.

Минюст РФ также должен вести отдельный реестр физических лиц - "иностранных агентов", но в настоящее время данных о лицах с таким статусом нет.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам?  

Доступ заблокирован: в чем обвинили "ОВД-Инфо" (27.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

"Это война Путина, а не наша". Как чувствуют себя русские в Германии  

Убежать от войны и призыва. Как сейчас можно покинуть Беларусь  

В Мариуполе в результате авианалета уничтожен роддом  