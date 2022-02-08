 Почти половина СМИ-″иноагентов″ уехали из РФ или планируют сделать это | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2022

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Россия

Почти половина СМИ-"иноагентов" уехали из РФ или планируют сделать это

Около половины людей, объявленных в России СМИ-"иноагентами", уже уехали из страны или собираются это сделать, сообщила русская служба медиакорпорации BBC. Главная причина отъезда - угроза уголовного преследования.

Надпись, приколотая к спине мужчины Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп

Не менее 32 из 75 человек, внесенных министерством юстиции России в реестр "СМИ - иностранных агентов", уехали после этого за границу либо планируют отъезд. Кроме того, из-за давления, оказываемого властями, 14 человек покинули Россию еще до причисления к "иноагентам". Об этом сообщила во вторник, 8 февраля, русская служба британской медиакорпорации BBCсо ссылкой на данные собственного опроса.

К настоящему времени в России СМИ - "иностранными агентами" был признан 41 журналист - из этого числа не менее 13 уехали из России после получения статуса "иноагента", 6 - еще до этого, по одному человеку нет данных, и в стране остаются не более 21.

Из 34 представителей других профессий пять выехали после внесения в список "иноагентов", а 8 - до этого.

Среди важных причин отъезда с родины опрошенные BBC называли угрозу уголовного преследования. Многие уехавшие не лишают себя возможности вернуться: они маркируют свои публикации, зарегистрировали юридическое лицо и отправляют в Минюст РФ финансовые отчеты, пишет издание.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Контекст

Признанный "иноагентом" журналист BBC Захаров уехал из РФ после слежки

Журналист Андрей Захаров допускает, что слежка за ним может быть связана со статусом "иноагента" или с материалом о хакерах из Evil Corp.  

Не застрахован никто: в РФ усилилось давление даже на системные СМИ

На помощь надзорным органам в России в поиске нарушителей ужесточаемых законов приходит искусственный интеллект - и это чревато опасными последствиями для СМИ и для общества.  

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