Почти половина СМИ-"иноагентов" уехали из РФ или планируют сделать это

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Около половины людей, объявленных в России СМИ-"иноагентами", уже уехали из страны или собираются это сделать, сообщила русская служба медиакорпорации BBC. Главная причина отъезда - угроза уголовного преследования.
Не менее 32 из 75 человек, внесенных министерством юстиции России в реестр "СМИ - иностранных агентов", уехали после этого за границу либо планируют отъезд. Кроме того, из-за давления, оказываемого властями, 14 человек покинули Россию еще до причисления к "иноагентам". Об этом сообщила во вторник, 8 февраля, русская служба британской медиакорпорации BBCсо ссылкой на данные собственного опроса.
К настоящему времени в России СМИ - "иностранными агентами" был признан 41 журналист - из этого числа не менее 13 уехали из России после получения статуса "иноагента", 6 - еще до этого, по одному человеку нет данных, и в стране остаются не более 21.
Из 34 представителей других профессий пять выехали после внесения в список "иноагентов", а 8 - до этого.
Среди важных причин отъезда с родины опрошенные BBC называли угрозу уголовного преследования. Многие уехавшие не лишают себя возможности вернуться: они маркируют свои публикации, зарегистрировали юридическое лицо и отправляют в Минюст РФ финансовые отчеты, пишет издание.
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