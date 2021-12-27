Признанный "иноагентом" журналист BBC Захаров уехал из РФ после слежки

Сотрудник Русской службы британской медиакорпорации BBC Андрей Захаров уехал из России в Лондон, после того как заметил за собой слежку. Об этом сообщила BBC в воскресенье, 26 декабря. Ранее министерство юстиции РФ внесло Захарова в список "средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".

"Пока непонятно, с чем была связана слежка - с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами", - заявил журналист.

Российские законы об "иноагентах"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и сначала касалось только некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью".

В 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.

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