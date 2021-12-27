Признанный "иноагентом" журналист BBC Захаров уехал из РФ после слежки

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Журналист Андрей Захаров допускает, что слежка за ним может быть связана со статусом "иноагента" или с материалом о хакерах из Evil Corp.
Сотрудник Русской службы британской медиакорпорации BBC Андрей Захаров уехал из России в Лондон, после того как заметил за собой слежку. Об этом сообщила BBC в воскресенье, 26 декабря. Ранее министерство юстиции РФ внесло Захарова в список "средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".
"Пока непонятно, с чем была связана слежка - с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами", - заявил журналист.
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и сначала касалось только некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью".
В 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.
Смотрите также:
На помощь надзорным органам в России в поиске нарушителей ужесточаемых законов приходит искусственный интеллект - и это чревато опасными последствиями для СМИ и для общества.