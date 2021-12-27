 Признанный ″иноагентом″ журналист BBC Захаров уехал из РФ после слежки | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2021

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Россия

Признанный "иноагентом" журналист BBC Захаров уехал из РФ после слежки

Журналист Андрей Захаров допускает, что слежка за ним может быть связана со статусом "иноагента" или с материалом о хакерах из Evil Corp.

Логотип медиакорпорации BBC в Лондоне

Сотрудник Русской службы британской медиакорпорации BBC Андрей Захаров уехал из России в Лондон, после того как заметил за собой слежку. Об этом сообщила BBC в воскресенье, 26 декабря. Ранее министерство юстиции РФ внесло Захарова в список "средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".

"Пока непонятно, с чем была связана слежка - с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал вместе с британскими коллегами", - заявил журналист.

Российские законы об "иноагентах"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и сначала касалось только некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью".

В 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица. Сотрудники СМИ не раз обращались к российским властям с призывом пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в России.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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